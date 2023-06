Ο μικρός Άγγελος χρειάζεται τη στήριξή μας στη «μάχη» του ενάντια στη λευχαιμία

Έκκληση στήριξης σε ένα αγοράκι μόλις δύο ετών, τον μικρό Άγγελο, που πριν από μερικούς μήνες διαγνώστηκε με λευχαιμία, απευθύνει σε όλους μας το σωματείο Παιδική Χαρά.

Πιο αναλυτικά ο μικρός Άγγελος πάσχει από έναν σπάνιο τύπο λευχαιμίας, που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί στην Ελλάδα. Αυτός είναι ο λόγος που το παιδί πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε εξειδικευμένη κλινική, στο Ισραήλ.

Το αγοράκι δίνει τον δικό του αγώνα, αλλά κάθε μέρα που περνάει, η ζωή του κινδυνεύει. Σύμφωνα με τη μητέρα του παιδιού δε, η οποία είναι γιατρός, ο Άγγελος υποφέρει πολύ και θέλει να γίνει γρήγορα καλά, για να μπορέσει να γυρίσει πίσω στο σπίτι του, στα αδερφάκια του.

Αδυνατώντας να ανταποκριθούν στα μεγάλα έξοδα που θα προκύψουν για τη θεραπεία του μικρού στο Ισραήλ, οι γονείς του παιδιού έχοντας στο πλευρό τους το σωματείο Παιδική Χαρά, που στηρίζει οικονομικά, ψυχολογικά και ηθικά οικογένειες που τα παιδιά τους πάσχουν από απειλητικές για τη ζωή τους ασθένειες, ζητούν τη βοήθεια του κόσμου για να βγει ο μικρός Άγγελος «νικητής».

Όσοι μπορούμε να προσφέρουμε οποιαδήποτε βοήθεια, μπορούμε να το κάνουμε μέσω του σωματείου Παιδική Χαρά και συγκεκριμένα ως εξής:

Μπορούμε να επικοινωνήσουμε απευθείας με την οικογένεια, στέλνοντας μήνυμα inbox στο σωματείο Παιδική Χαρά.

Μπορούμε να βοηθήσουμε τον μικρό Άγγελο, κάνοντας κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς.

ALPHA BANK

IBAN: GR9401407010701002002029468

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ

Να σημειώσουμε πως όταν κάνετε την κατάθεση, είναι σημαντικό να γράψετε ως αιτιολογία τη λέξη «ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ» και το ονοματεπώνυμό σας. Με βάση τη νέα νομοθεσία το καταθετήριό σας αποτελεί και την απόδειξη της δωρεάς σας και είναι αυτό που χρειάζεται για να δηλώσετε τη δωρεά σας στην εφορία με την εκκαθαριστική σας δήλωση, γι’ αυτό απαιτείται να υπάρχει το όνομα σας στην αιτιολογία κατάθεσης PayPal

https://www.paypal.com/paypalme/childshappiness

Για κατάθεση από εξωτερικό:

IBAN: GR9401407010701002002029468

BENEFICIAR: CHILD ́ S HAPPINESS

BIC: CRBAGRAA

BRAND’S NAME: 701

ADDRESS: Egnatias 2, 54626, Thessaloniki REFERENCE : Donation by + your full name

Πανελλήνιες εξετάσεις 2023