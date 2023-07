Η μικρή Ραφαέλα διαγνώστηκε με πολύ επιθετικό καρκίνο στον εγκέφαλο και τώρα ζητά τη στήριξή μας

Εδώ και τέσσερα χρόνια συνεχίζεται η αδιάκοπη μάχη της Ραφαέλας με μια πολύ επιθετική μορφή καρκίνου που προσέβαλε τον εγκέφαλό της.

Ξαφνικά, στα 11 της χρόνια, η ασθένεια χτύπησε την πόρτα της οικογένειάς της και από τότε μέχρι σήμερα, το κορίτσι προσπαθεί να κερδίσει πίσω την ίδια της τη ζωή. Όπως μας ενημερώνει το σωματείο Παιδική Χαρά, υποβάλλεται σε συνεχείς θεραπείες, επίπονες και κοστοβόρες, που έχουν επιβαρύνει την οικογένειά της ψυχολογικά και οικονομικά. Οι γονείς της αναγκάστηκαν να αφήσουν το Αγρίνιο, την πόλη τους και τις εργασίες τους, για να έρθουν στην Αθήνα και να συμπαρασταθούν στο παιδί τους. Σήμερα, μετά από 4 χρόνια, ζητούν κάθε βοήθεια που μπορεί να τους προσφερθεί, καθώς είναι άνεργοι και οι δύο.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση από την Παιδική Χαρά:

«SOS❗️Η ΡΑΦΑΕΛΑ ΠΑΣΧΕΙ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΠΟΛΥ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ ΚΑΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ ΠΑΛΕΥΕΙ❗️ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕ ΠΑΝΤΟΥ ❗️ Αυτή είναι η Ραφαέλα από το Αγρίνιο. Είναι το δεύτερο παιδί μιας πολύ φτωχής και αξιοπρεπούς οικογένειας . Άριστη μαθήτρια με όνειρο να γίνει γιατρός για τα μικρά παιδιά . Μια μέρα ξαφνικά , γυρνώντας από το σχολείο, τα μάτια της 11χρονης τότε Ραφαέλας στράβωσαν ( οι κόρες των ματιών της κόλλησαν προς την μια πλευρά του κεφαλιού ) . Πανικός κυρίευσε τους γονείς και έτρεξαν αμέσως στο νοσοκομείο … Οι εξετάσεις έδειξαν έναν όγκο στον εγκέφαλο μη εγχειρήσιμο… ανώριμο τεράτωμα εγκεφάλου η διάγνωση ! Έκτοτε καθηλώθηκε σε ένα κρεβάτι και ΠΑΛΕΥΕΙ ΓΙΑ 4 ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ! Συνεχείς χημειοθεραπείες, δύσκολα χειρουργεία και ακτινοβολίες στο κεφάλι ! Οι γονείς έκαναν τα πάντα για να σώσουν την μικρή τους πριγκίπισσα , μετακόμισαν από το μικρό χωριό τους στο Αγρίνιο στην Αθήνα , και «έτρεξαν» την Ραφαέλα στους καλύτερους γιατρούς , σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία .

Αναγκαζόμαστε να δημοσιεύσουμε την έκκληση για βοήθεια της οικογένειας , επειδή εδώ και αρκετό καιρό πλέον είναι άνεργοι και οι δύο γονείς, ενώ εδώ και 4 χρόνια από τότε που διαγνώστηκε η ασθένεια, η γλυκιά μας Ραφαελα νοσηλεύεται στην Αθήνα και οι οικονομικές ανάγκες είναι πολύ μεγάλες. Οι γονείς γονάτισαν …. Η Ραφαέλα για να δυναμώσει πρέπει να υποβληθεί σε μεταμόσχευση μυελού των οστών . Όμως η θεραπεία της Ραφαέλας δεν θα μπορέσει να συνεχιστεί αν δεν βοηθήσουμε όλοι εμείς !!!

Η Ραφαέλα είναι πολύ δυνατή αλλά τώρα για πρώτη φορά σε όλα αυτά τα χρόνια χρειάζεται την δική μας βοήθεια για να συνεχίσει και να κερδίσει αυτή τη δύσκολη μάχη !!! Η ζωή για την όμορφη Ραφαέλα σταμάτησε πριν 4 χρόνια !!! “Ονειρεύομαι την ώρα που θα ξεπεράσω τον καρκίνο και θα συνεχίσω να ζω … Έχω τόσα πολλά που θέλω να κάνω … Να συνεχίσω το σχολείο , να σπουδάσω , να γίνω γιατρός για να βοηθήσω κι εγώ άλλα παιδιά … Να κάνω την δική μου οικογένεια» μας λέει η όμορφη Ραφαέλα .

Στηρίζεται σε όλους εμάς , για να την βοηθήσουμε … Για να γίνει καλά και να ζήσει όλα όσα ονειρεύεται !!! Το αξίζει και με την βοήθεια μας μπορεί να το κάνει !!!

?Οποίος μπορεί και θέλει να βοηθήσει μπορεί να χρησιμοποιήσει τους παρακάτω λογαριασμούς :

ALPHA BANK

IBAN : GR9401407010701002002029468

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ

Όταν κάνετε την κατάθεση θα γράψετε ως αιτιολογία τη λέξη ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ + ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΑΣ Με βάση τη νέα νομοθεσία , το καταθετήριο σας αποτελεί και την απόδειξη της δωρεάς σας και είναι αυτό που χρειάζεται για να δηλώσετε την δωρεά σας στην εφορία με την εκκαθαριστική σας δήλωση , γι’ αυτό απαιτείται να υπάρχει το όνομα σας στην αιτιολογία κατάθεσης PayPal https://www.paypal.com/paypalme/childshappiness

Για κατάθεση από εξωτερικό:

IBAN : GR9401407010701002002029468

BENEFICIAR : CHILD ́ S HAPPINESS

BIC : CRBAGRAA

BRAND’S NAME : 701

ADDRESS : Egnatias 2, 54626, Thessaloniki REFERENCE : Donation by + your full name