ΑΕΛ – Άρης 1-0: Πανηγύρισε την πρώτη του εντός έδρας νίκη το «αλογάκι»

Χρειάστηκε να φτάσει ο δεύτερος γύρος του πρωταθλήματος, να αλλάξει η χρονιά, για να πανηγυρίσει η ΑΕΛ την πρώτη της εντός έδρας νίκη στη φετινή Super League. Οι «βυσσινί» μετά τον βαθμό στην έδρα της Κηφισιάς, πήραν 3 βαθμούς απέναντι στον Άρη και πλέον ατενίζουν το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία.

Από την άλλη οι Θεσσαλονικείς είναι σε δύσκολη θέση μετά και τον αποκλεισμό από τον Παναθηναϊκό για το Κύπελλο, χάνουν δεύτερο σερί ματς. Η Λάρισα ανέβηκε στους 13 βαθμούς και «έπιασε» τον Ατρόμητο με ματς περισσότερο στη 12η θέση. Ο Άρης έμεινες στους 21 και είναι έβδομος.

Η αναμέτρηση κρίθηκε πολύ νωρίς, καθώς το γρήγορο γκολ του Σαγκάλ (3’) έδωσε την ευκαιρία στους γηπεδούχους να παίξουν όπως ήθελαν. Άφησαν χώρο στον Άρη, έκλεισαν τους διαδρόμους και δεν επέτρεψαν να απειληθούν σχεδόν σε όλη την αναμέτρηση. Είχαν και ευκαιρίες για δεύτερο τέρμα που δεν εκμεταλλεύτηκαν. Σε ένα ματς χωρίς θέαμα λοιπόν, τακτικά η ΑΕΛ ήταν ξεκάθαρα ανώτερη και νίκησε με τον τρόπο της.

Το φιλμ του αγώνα

3’ Γκολ 1-0: Από φάουλ σε καλή θέση για σέντρα, ο Μούργος το εκτέλεσε έξυπνα με κάθετη πάσα στον Σαγκάλ που από διαγώνια θέση εντός περιοχής σούταρε και νίκησε τον Διούδη!

20’ Γέμισμα κάτω απ’ το κέντρο για την ΑΕΛ, ο Σαγκάλ πήρε την κεφαλιά πάσα, ο Δεληγιαννίδης βρέθηκε σε θέση βολής εντός περιοχής, με τον Διούδη να αποκρούει ενστικτωδώς σε κόρνερ.

25’ Ο Μόντσου εκτέλεσε κόρνερ, ο Σούντμπεργκ πήρε την κεφαλιά, με την μπάλα να φεύγει άουτ.

28’ Ο Φαντιγκά έκανε κοντινό σουτ από πλεονεκτική θέση, ο Αναγνωστόπουλος έκανε σπουδαία επέμβαση.

42’ Ο Τούπτα έγινε κάτοχος από προσπάθεια του Σαγκάλ, πλάσαρε, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ.

45’ Στην περιοχή ο Κοσονού από πλάγια θέση, σούταρε και ο Διούδης με διπλή προσπάθεια μπλόκαρε.

45+4’ Φάουλ για την ΑΕΛ δεν έφερε αποτέλεσμα, η φάση έμεινε «ζωντανή» και ο Ηλιάδης με σουτ ανάγκασε τον Διούδη σε εξαιρετική επέμβαση για να διώξει σε κόρνερ.

66’ Ο Μορουτσάν πήρε τη θέση του Μορόν, με τον Ισπανό να φεύγει απ’ ευθείας για τα αποδυτήρια.

71’ Ο Μισεουί εντός περιοχής έκανε το σουτ, δεν απειλήθηκε η εστία της ΑΕΛ.

79’ Αδύναμο συρτό σουτ του Ράτσιτς, η μπάλα έφυγε άουτ δίπλα απ’ το δοκάρι του Αναγνωστόπουλου.

86’ Πολύ καλό σουτ από τον Γκαράτε, με τα ακροδάχτυλα ο Διούδης έδιωξε εντυπωσιακά σε κόρνερ.

Διαιτητής: Σπυρίδων Ζαμπαλάς (Ηπείρου)

Κίτρινες: Μελίσσας, Πέρες, Μούργος, Ουατταρά, Όλαφσον – Μόντσου, Παναγίδης, Τεχέρο, Σούντμπεργκ.

ΑΕΛ (Σάββας Παντελίδης): Αναγνωστόπουλος, Δεληγιαννίδης (81’ Αποστολάκης), Ουατταρά, Ηλιάδης, Παντελάκης, Φεριγκρά, Σουρλής, Πέρες, Σαγκάλ (74’ Όλαφσον), Μούργος (65’ Γκάρατε), Τούπτα (81’ Χατζηστραβός).

ΑΡΗΣ (Μανόλο Χιμένεθ): Διούδης, Φαμπιάνο, Τεχέρο, Φαντιγκά, Σούντμπεργκ, Μόντσου, Γαλανόπουλος (56’ Χόγκλα), Πέρεθ (66’ Ράτσιτς), Παναγίδης (46’ Μισεουί), Ντούντου (57’ Μπουσαϊντ), Μορόν (66’ Μορουτσάν).