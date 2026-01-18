Συρία: Κυβέρνηση και SDF συμφωνούν σε άμεση κατάπαυση του πυρός – Κρατικά ΜΜΕ

Τα βασικά σημεία της συμφωνίας μεταξύ συριακής κυβέρνησης και SDF

Κάτοικοι κυματίζουν μια συριακή σημαία πάνω σε ένα ανατρεμμένο άγαλμα μιας Kούρδης μαχήτριας, με έναν από αυτούς να κρατάει ένα αντίγραφο του AK-47 που ήταν μέρος του αγάλματος, μετά την κατάληψη της πόλης από τις συριακές κυβερνητικές δυνάμεις από τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) που υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ, στην Ταμπκά, ανατολική Συρία, Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2026

AP/Ghaith Alsayed
Η συριακή κυβέρνηση και οι SDF συμφώνησαν σε άμεση κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, με τις δυνάμεις των SDF να αποσύρονται ανατολικά του Ευφράτη.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το Al Jazeera, επικαλούμενο το κρατικό μέσο ενημέρωσης SANA

  • Η συμφωνία προβλέπει την άμεση και πλήρη διοικητική και στρατιωτική παράδοση των επαρχιών Ντέιρ εζ-Ζορ και Ράκα στη Δαμασκό.
  • Βάσει της συμφωνίας, η συριακή κυβέρνηση θα αναλάβει τον έλεγχο όλων των πολιτικών ιδρυμάτων και εγκαταστάσεων στις δύο επαρχίες, με διατάγματα που θα εκδοθούν για την επαναφορά των υπαλλήλων στα αρμόδια υπουργεία.
  • Η κυβέρνηση έχει επίσης δεσμευτεί να μην στοχοποιήσει υπαλλήλους, μαχητές ή μέλη της υπάρχουσας πολιτικής διοίκησης των SDF σε αυτές τις περιοχές.
  • Η συμφωνία παρέχει περαιτέρω στη συριακή κυβέρνηση τον έλεγχο όλων των συνοριακών σημείων διέλευσης, καθώς και των κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου στην περιοχή, με την προστασία τους να διασφαλίζεται από τακτικές κυβερνητικές δυνάμεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιστροφή αυτών των πόρων στο συριακό κράτος.
  • Επιπλέον, όλοι οι πολιτικοί θεσμοί στο Κυβερνείο αλ-Χασάκα πρόκειται να ενσωματωθούν στους επίσημους κρατικούς θεσμούς και διοικητικές δομές της Συρίας, εδραιώνοντας την εξουσία της Δαμασκού σε βασικές περιοχές και υποδομές στα βορειοανατολικά.
Syria Kurds Clashes

Γυναίκες στρατιώτες των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), υπό την ηγεσία των Κούρδων και με την υποστήριξη των ΗΠΑ, παρελαύνουν κατά τη διάρκεια στρατιωτικής παρέλασης στο Καμισλί, στη βορειοανατολική Συρία, την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026. Οι συριακές κυβερνητικές δυνάμεις κατέλαβαν στρατηγικές πόλεις στην ανατολική Συρία, εντείνοντας την επίθεσή τους εναντίον των δυνάμεων υπό την ηγεσία των Κούρδων ανατολικά του ποταμού Ευφράτη

AP/Baderkhan Ahmad

Νωρίτερα ο πρόεδρος της Συρίας, αλ-Σαράα, μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Δαμασκό, δήλωσε ότι όλα τα εκκρεμή ζητήματα με τις SDF θα επιλυθούν.

Ο αλ-Σαράα δήλωσε ότι το συριακό κράτος είναι ένα ενιαίο κράτος και ότι σε περιοχές με ειδικό καθεστώς θα διοριστεί προσωπικό ασφαλείας που θα εργάζεται σε αυτές, το όνομα του οποίου δεν έχει ακόμη δοθεί στη δημοσιότητα.

Είπε επίσης ότι είχε ραντεβού για να συναντηθεί με τον Μαζλούμ Αμπντί, ηγέτη των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων, αλλά ότι καθυστέρησε λόγω κακοκαιρίας και οι δύο έχουν προγραμματίσει να συναντηθούν αύριο.

