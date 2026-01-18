Λαμία: Έρευνες για διακίνηση ναρκωτικών σε ανήλικους - Δύο συλλήψεις

Δύο νεαρούς 24 και 20 ετών, συνέλαβαν το βράδυ του Σαββάτου (17/1/26) στο κέντρο της Λαμίας, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας.

Οι νεαροί εντοπίστηκαν στην πλατεία Λαού και πάνω τους βρέθηκαν από δύο αυτοσχέδιες συσκευασίες με κάνναβη συνολικού βάρους 45,4 γραμμαρίων.

Επιπλέον στην κατοχή του ενός βρέθηκε και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, υπήρχαν πληροφορίες ότι γίνεται συναλλαγή και με ανήλικα άτομα, βραδυνές ώρες και στο πλαίσιο της έρευνας εντοπίσθηκαν οι δύο συλληφθέντες.

Από τους αστυνομικούς, κατασχέθηκαν όλα τα παραπάνω, όπως και τα κινητά τους τηλέφωνα, αλλά και το χρηματικό ποσό που βρέθηκε πάνω τους ήτοι 230 ευρώ και 100 δολάρια ΗΠΑ.

Την προανάκριση ενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, ενώ οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας.

