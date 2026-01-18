Πύρινη κόλαση στη Χιλή: Τουλάχιστον 15 νεκροί από τις πυρκαγιές

Ο πρόεδρος της Χιλής Γκάμπριελ Μπόριτς κήρυξε τις πληγείσες περιοχές σε κατάσταση φυσικής καταστροφής

Newsbomb

Πύρινη κόλαση στη Χιλή: Τουλάχιστον 15 νεκροί από τις πυρκαγιές
AP
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στις πυρκαγιές που μαίνονται σε δύο επαρχίες της νότιας Χιλής, οι οποίες έχουν επίσης αναγκάσει περισσότερους από 50.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Οι πυρκαγιές έχουν στοιχίσει τη ζωή σε «τουλάχιστον 15 ανθρώπους» και έχουν οδηγήσει στην απομάκρυνση περισσότερων από 50.000 ανθρώπων από τις περιοχές Νιούμπλε και Μπίομπιο σε απόσταση περίπου 500 χιλιομέτρων νότια του Σαντιάγο, δήλωσε στον Τύπο ο υπουργός Ασφαλείας Λουίς Κορδέρο.

Ο πρόεδρος της Χιλής Γκάμπριελ Μπόριτς κήρυξε τις πληγείσες περιοχές σε κατάσταση φυσικής καταστροφής.

«Μπροστά στις σοβαρές πυρκαγιές που μαίνονται, αποφάσισα να κηρύξω την κατάσταση φυσικής καταστροφής για τις επαρχίες Νιούμπλε και Μπιόμπιο», ανακοίνωσε ο απερχόμενος πρωθυπουργός στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Οι δασικές πυρκαγιές ξέσπασαν χθες, εν μέσου καλοκαιριού στο νότιο ημισφαίριο, με κύρια χαρακτηριστικά του καιρού τις αυξημένες θερμοκρασίες και τους θυελλώδεις ανέμους.

Σύμφωνα με τη δασική υπηρεσία της Χιλής CONAF, οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με 24 ενεργά μέτωπα σε ολόκληρη τη χώρα, με τις μεγαλύτερες εστίες να βρίσκονται σε εξέλιξη στο Νιούμπλε και Μπίομπιο, όπου και κηρύχθηκε η κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λαμία: Έρευνες για διακίνηση ναρκωτικών σε ανήλικους - Δύο συλλήψεις

19:30TRAVEL

Χανιά: Νέα σημαντική διεθνής διάκριση για την παραλία Λαφονησίου - Δεύτερη φορά στην 1η θέση παγκοσμίως στα TripAdvisor Travellers’ Choice Awards

19:21ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ο πρόεδρος Πεζεσκιάν απειλεί με «ολοκληρωτικό πόλεμο» αν χτυπηθεί ο Αλί Χαμενεΐ

19:13ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Εγκαίνια πέντε κοινωνικών κατοικιών στον Άγιο Βασίλειο, που θα παραχωρηθούν με πολύ χαμηλό ενοίκιο σε εκπαιδευτικούς και γιατρούς

19:11ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΛ – Άρης 1-0: Πανηγύρισε την πρώτη του εντός έδρας νίκη το «αλογάκι»

19:06ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Κάποιοι παίκτες μας χάλασαν το σύστημα και δεν αξίζουν να παίζουν εδώ»

19:04ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στις φυλακές «σφαγεία» του Ιράν: Ομαδικοί βιασμοί, ηλεκτροσόκ στα γεννητικά όργανα και εικονικές εκτελέσεις

18:55LIFESTYLE

Eurovision 2026 – Εθνικός τελικός: Ακούστε τα 14 τραγούδια του B’ ημιτελικού

18:49ΕΛΛΑΔΑ

Νέες μαρτυρίες για τη δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία: Η απόπειρα αυτοκτονίας της συζύγου του θύματος, το τηλεφώνημα του δράστη στον αδελφό του και το διαζύγιο που θα έλυνε τα προβλήματα

18:37ΚΟΣΜΟΣ

Πακιστάν: 6 νεκροί από πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο - Κάηκαν 1.200 καταστήματα

18:28ΚΟΣΜΟΣ

Πύρινη κόλαση στη Χιλή: Τουλάχιστον 15 νεκροί από τις πυρκαγιές

18:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χανιά: Εξιχνιάστηκε υπόθεση κλοπής σε επιχείρηση - Συνελήφθησαν δύο άτομα

18:26ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός AKTOR 69-74: «Πράσινη» επικράτηση σε ντέρμπι από τα παλιά

18:12ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Κυβέρνηση και SDF συμφωνούν σε άμεση κατάπαυση του πυρός – Κρατικά ΜΜΕ

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Πέντε αστυνομικοί αψήφησαν τις φλόγες για να σώσουν εγκλωβισμένους συμπολίτες

18:05ΚΟΣΜΟΣ

Γιαζίντι σκλάβα του σεξ περιγράφει την 7ετή φρίκη στον ISIS: Πουλήθηκε, βιάστηκε, εξαναγκάστηκε σε γάμο - Η δραματική απόδραση

18:00ΚΟΣΜΟΣ

Τρεις λόγοι για τους οποίους ο Τραμπ θέλει τη Γροιλανδία, πώς μπορεί να το επιτύχει και ποια θα ήταν η αντίδραση της Ευρώπης

17:56ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Νεκρός βρέθηκε στο Μιχαλίτσι 75χρονος αγνοούμενος

17:47ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Σφίγγει ο κλοιός για τους Κούρδους - Οι ισλαμιστές του Τζολάνι πολιορκούν και τη Ράκα

17:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Στο +7 η Καλαμάτα, γκέλα για τον Πανιώνιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:30ΚΟΣΜΟΣ

Αλαλούμ με το Παγκόσμιο Κύπελλο στις ΗΠΑ μετά την απαγόρευση βίζας για 75 χώρες

18:49ΕΛΛΑΔΑ

Νέες μαρτυρίες για τη δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία: Η απόπειρα αυτοκτονίας της συζύγου του θύματος, το τηλεφώνημα του δράστη στον αδελφό του και το διαζύγιο που θα έλυνε τα προβλήματα

15:57ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Καλλιάνου: Σπάνιο μετεωρολογικό φαινόμενο «αλλάζει» τον καιρό από Τρίτη - Πιθανά προβλήματα σε αεροπλάνα και πλοία

11:18ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικοί δορυφόροι κατέγραψαν από το διάστημα τη φρεγάτα «Κίμων» να φτάνει στην Ελλάδα

18:05ΚΟΣΜΟΣ

Γιαζίντι σκλάβα του σεξ περιγράφει την 7ετή φρίκη στον ISIS: Πουλήθηκε, βιάστηκε, εξαναγκάστηκε σε γάμο - Η δραματική απόδραση

13:31ΕΛΛΑΔΑ

Ξάδελφος κοινοτάρχη στο Newsbomb: «Αν ήθελε να κάνει κακό, θα το είχε κάνει» - Στο επίκεντρο η 44χρονη σύζυγος του θύματος και οι αναρτήσεις στα social media

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Πώς δημιουργήθηκε το αλβανικό κράτος; - Ο ύπουλος ρόλος Ιταλίας και Αυστρίας

17:35ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα 2.000 μέτρα στον Ταΰγετο: 4 από τους 8 εγκλωβισμένους ορειβάτες έχουν τραυματιστεί και χρήζουν αεροδιακομιδής

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Μετά τους μετεωρολόγους και νέα κόντρα σεισμολόγων - Τσελέντης: Δεν είναι μπακάληδες και δεν γράφουν τα βερεσέ χρωστούμενα Ρίχτερ

11:54ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισός: Έρχεται «Εβδομάδα των Παθών» - Πού θα γίνει διακοπή κυκλοφορίας λόγω έργων για τρεις μέρες

16:27ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Κοινή απάντηση των «8» στον Τραμπ για τους δασμούς - Αποχωρούν οι Γερμανοί στρατιώτες

14:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα ατμοσφαιρική διαταραχή από τις 26 Ιανουαρίου - Ο χειμώνας ήρθε για να μείνει - Χάρτες

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Γρατσία για την Καρυστιανού: «Ο κόσμος ξέρε τις δράσεις της - Θέλει να μάθει για τα απανθρακωμένα μέλη του παιδιού της»

19:06ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Κάποιοι παίκτες μας χάλασαν το σύστημα και δεν αξίζουν να παίζουν εδώ»

19:04ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στις φυλακές «σφαγεία» του Ιράν: Ομαδικοί βιασμοί, ηλεκτροσόκ στα γεννητικά όργανα και εικονικές εκτελέσεις

18:55LIFESTYLE

Eurovision 2026 – Εθνικός τελικός: Ακούστε τα 14 τραγούδια του B’ ημιτελικού

17:08ΚΟΣΜΟΣ

Τζέσικα Μορέτι: «Κινηματογραφούσε τη φωτιά» στο Κραν Μοντανά - Διέγραψε το βίντεο και σχεδίαζε απόδραση με αεροπλάνο

13:50ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από αύριο μέχρι τον Ιούνιο - Ποια τμήματα επηρεάζονται

06:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται σημαντική μεταβολή με βοριάδες, κρύο και χιονοπτώσεις σε ημιορεινά - Διαβάστε αναλυτικά την πρόγνωση στο Newsbomb

15:39ΕΛΛΑΔΑ

«Το Κελί»: Ο πρώην κατάδικος Μπάμπης Θεολόγης κάνει ριάλιτι τη ζωή στη φυλακή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ