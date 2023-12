Κιλκίς: Το μοναδικό κίτρινο λουλουδάκι της περιοχής τους «υιοθέτησαν» μαθητές και μαθήτριες

Οι καταγραφές θα γίνονται σε ετήσια βάση και τα αποτελέσματα θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν οποιαδήποτε στιγμή για την αξιολόγηση της κατάστασης του πληθυσμού των φυτών

Το κίτρινο λουλουδάκι που έχει «επιλέξει» να φυτρώνει μόνο στην περιοχή της λίμνης Δοϊράνης «υιοθέτησαν» μαθητές και μαθήτριες του 3ου Γυμνασίου Κιλκίς, στο πλαίσιο του διακρατικού περιβαλλοντικού προγράμματος Ελλάδας - Κύπρου, με τίτλο «Χρυσοπράσινο Φύλλο», έχοντας την έμπρακτη στήριξη Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς.

Πρόκειται για το ελληνικό ενδημικό είδος Verbascum salicifolium (Βερμπάσκο το ιτεόφυλλο), το οποίο έχει καταγραφεί μόνο στη λίμνη Δοϊράνη και είναι σε άνθηση τους μήνες Απρίλη και Μάη.

PHOTO GALLERY Photo 1/4 Πηγή: ΑΠΕ/ Οι φωτογραφίες παραχωρήθηκαν από το 3ο Γυμνάσιο Κιλκίς Photo 2/4 Πηγή: ΑΠΕ/ Οι φωτογραφίες παραχωρήθηκαν από το 3ο Γυμνάσιο Κιλκίς Photo 3/4 Πηγή: ΑΠΕ/ Οι φωτογραφίες παραχωρήθηκαν από το 3ο Γυμνάσιο Κιλκίς Photo 4/4 Πηγή: ΑΠΕ/ Οι φωτογραφίες παραχωρήθηκαν από το 3ο Γυμνάσιο Κιλκίς

Στο πλαίσιο του προγράμματος, δύο τμήματα με μαθητές/τριες της Β' Γυμνασίου επισκέφθηκαν την ευαίσθητη οικολογικά περιοχή, ενταγμένη στο δίκτυο NATURA 2000 και στο δίκτυο CORINE, η οποία ,παράλληλα, έχει χαρακτηριστεί και ως Καταφύγιο Άγριας Ζωής. Στην περιήγησή τους «ανακάλυψαν» στην περιοχή το συγκεκριμένο είδος ενώ παράλληλα, στο πλαίσιο του προγράμματος, θα παρακολουθούν τις μεταβολές στη λίμνη (αυξομείωση της στάθμης των υδάτων και μεταβολή φυσικοχημικών παραμέτρων) και την επίδραση της κλιματικής αλλαγής σε αυτήν.

Ένα από τα δύο τμήματα των μαθητών/τριων με τη βοήθεια του Ιχθυολόγου της Π.Ε Κιλκίς Γιάννη Μιχαηλίδη, ενημερώθηκε και γνώρισε την «ταυτότητα» της λίμνης. Ο κ. Μιχαηλίδης παρέθεσε στοιχεία για την αλιεία στη λίμνη, από την εποχή του Ηροδότου μέχρι και σήμερα, μίλησε για τη ιχθυοπανίδα, την αυξομείωση της στάθμης των υδάτων κατά την διάρκεια των χρόνων και τις περιβαλλοντικές απειλές για τη λίμνη από την κλιματική αλλαγή. Οι μαθητές είδαν από κοντά τους σταθμούς με τους οποίους ελέγχονται οι φυσικοχημικές παράμετροι της λίμνης, καθώς και τον μετεωρολογικό σταθμό που είναι εγκατεστημένος εκεί. Το δεύτερο τμήμα των μαθητών και των μαθητριών υιοθέτησε το φυτικό είδος που ανακοινώθηκε ως νέο για την επιστήμη το 2022, με μοναδική παγκόσμια καταγραφή μέχρι σήμερα στις όχθες της λίμνης Δοϊράνης.

Για τη συγκεκριμένη δράση και με τη βοήθεια του γεωπόνου της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς Βασίλη Ιωαννίδη, ο οποίος συμμετείχε στη ομάδα που ανακοίνωσε το νέο για την επιστήμη είδος, επέλεξαν πέντε τμήματα από τον βιότοπο στον οποίο αναπτύσσεται το είδος και κατέγραψαν τους πληθυσμούς του. Τα αποτελέσματα θα καταχωρηθούν στη βάση δεδομένων που δημιουργήθηκε και θα εμπλουτίζονται με νέες καταγραφές την άνοιξη αλλά και τα επόμενα χρόνια, παρακολουθώντας έτσι την εξέλιξη των πληθυσμών του.

Το είδος κατατάσσεται στα Κρισίμως Κινδυνεύοντα (Critically Endangered /CR) είδη της ελληνικής χλωρίδας σύμφωνα με τα κριτήρια της Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία της Φύσης (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources/IUCN).

Οι καταγραφές θα γίνονται σε ετήσια βάση και τα αποτελέσματα θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν οποιαδήποτε στιγμή για την αξιολόγηση της κατάστασης του πληθυσμού των φυτών.