Ένα παιδάκι έχει ανάγκη τη βοήθεια όλων μας για να νικήσει τα εμπόδια της ζωής

Μόλις στα επτά της χρόνια, η μικρή Γεωργία – Κυριακή έχει ήδη χρειαστεί να δώσει δεκάδες μάχες για τη ζωή της. Από την πρόωρη γέννησή της, στις 29 εβδομάδες, μέχρι και σήμερα, που χρειάζεται να υποβληθεί σε μία πολύ κρίσιμη επέμβαση, στη Βοστώνη των ΗΠΑ.

Το παιδάκι πέρασε τους πρώτους μήνες της ζωής του νοσηλευόμενο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ενώ ακολούθησαν δεκάδες θεραπείες και μια σειρά από επεμβάσεις σε νοσοκομεία της Αττικής, προκειμένου να αντιμετωπίσει την εγκεφαλική παράλυση από την οποία πάσχει.

Πλέον, η μικρή χρειάζεται να υποβληθεί σε επιλεκτική ριζοτομή, μία εξαιρετικά σημαντική επεμβατική προσέγγιση που γίνεται σε εξειδικευμένο νοσοκομείο, στη Βοστώνη των ΗΠΑ, με πολύ υψηλό κόστος. Η οικογένεια του παιδιού αδυνατεί να καλύψει το σύνολο του ποσού και γι’ αυτό, μέσω του Σωματείου Παιδική Χαρά, ζητά τη στήριξη καθενός από εμάς, με όποιο ποσό μπορούμε.

Αναλυτικά, η ανάρτηση του Σωματείου Παιδική Χαρά:

Η μικρή Γεωργία - Κυριακή από την Αθήνα πάσχει από εγκεφαλική παράλυση και πρέπει να χειρουργηθεί στην Βοστόνη ‼️Χρειάζονται 70.000€ ‼️

Το μικρό μας αγγελούδι είναι μόλις 7 χρονών και παλεύει από την πρώτη στιγμή που γεννήθηκε … « Η κόρη μας γεννήθηκε 7/7/17 , 29 βδομάδων και νοσηλεύτηκε στη μονάδα εντατικής νεογνών στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας λόγω προωρότητας . Έμεινε δυόμιση μήνες στη μονάδα εντατικής . Έχει κάνει πολλές θεραπείες και επεμβάσεις στο Αττικό και στο Παίδων Πεντέλης . Πρέπει να μεταβεί για επιλεκτική ριζοτομή στην Βοστόνη . Το κόστος είναι 70.000€ και δεν μπορούμε μόνοι μας να το καλύψουμε . Μας μίλησε για την Παιδική Χαρά και για το έργο σας η μητέρα του μικρού Γιώργου που εγχειρίστηκε πριν λίγο καιρό στο Ιασώ. Παρακαλώ πολύ να βοηθήσετε κι εμάς! Είστε η μόνη μας Ελπίδα ! »

ΠΡΕΠΕΙ ΟΛΟΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ❗️

Ακόμη και 1€ μπορεί να βοηθήσει ?Κάνουμε όλοι κοινοποίηση ?

Έχουμε αποδείξει τι μπορούμε να κάνουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ενωμένοι ‼️Ας το κάνουμε για ακόμη μια φορά ‼️

Όπως κάθε φορά για να υπάρχει διαφάνεια , όποιος επιθυμεί άμεση επικοινωνία με την οικογένεια :

Μαμά Έφη : 6986244399

? Οποίος μπορεί και θέλει να βοηθήσει μπορεί να χρησιμοποιήσει τον παρακάτω λογαριασμό που ανοίχτηκε για αυτόν τον σκοπό :

ALPHA BANK

IBAN : GR9401407010701002002029468

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ

Όταν κάνετε την κατάθεση θα γράψετε ως αιτιολογία τη λέξη ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ + ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΑΣ

Γιατί το καταθετηριο αποτελεί την απόδειξη της δωρεάς σας και θα πρέπει να αναγράφεται το όνομα του δωρητή .

PayPal

https://www.paypal.com/paypalme/childshappiness

Για κατάθεση από εξωτερικό:

IBAN : GR9401407010701002002029468

BENEFICIAR : CHILD ́ S HAPPINESS

BIC : CRBAGRAA

BRAND’S NAME : 701

ADDRESS : Egnatias 2, 54626, Thessaloniki

REFERENCE : Donation by + your full name