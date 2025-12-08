Διακοπές νερού τη Δευτέρα (8/12) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
Διακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΘΗΝΑ, EKTAKTH
ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ
Άτλαντος και Αγ. Παρασκευής
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΒΥΡΩΝΑΣ, EKTAKTH
ΒΥΡΩΝΑΣ
Αντωνιάδου και Σταματόπουλου Στρ.
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΒΥΡΩΝΑΣ, EKTAKTH
ΒΥΡΩΝΑΣ
Μάνης και Ελλήνων Πατριωτών
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, EKTAKTH
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
Πύρωνος και Μητροπολίτου Κυπριανού
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, EKTAKTH
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
Βάρναλη Κ. και Διογένους
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΜΑΡΟΥΣΙ, EKTAKTH
ΜΑΡΟΥΣΙ
Δελφών και Δημητσάνας
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ, EKTAKTH
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ
Καλέργη και Κόμβος Νέας Περάμου
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ, EKTAKTH
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
Σοφούλη και Διγενή
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ, EKTAKTH
ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ
Κανάρη και Σοφούλη Θεμ.
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, EKTAKTH
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Βαλαωρίτου Α. και Φεραίου Ρ.
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΤΑΥΡΟΣ, EKTAKTH
ΤΑΥΡΟΣ
Δήμητρας και Αθηνάς
