Διά βίου... διαπλοκή, ο Βρούτσης υποτιμά τη νοημοσύνη του φίλαθλου κοινού και ο Άγιος Σπυρίδωνας

Διά βίου... διαπλοκή

Στην κυβέρνηση βλέπω τα πάνε... περίφημα. Ήταν στραβό το κλήμα, το 'φαγε κι ο γάιδαρος. Έσκασε νέο σκάνδαλο με το Ινστιτούτο Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης στο οποίο φέρονται να εμπλέκονται ένας Οννεδίτης κι ένας βουλευτής της ΝΔ. Πάρτι με εικονικούς διαγωνισμούς και απευθείας αναθέσεις την περίοδο του κορονοϊού... Πόσα σκάνδαλα να διαχειριστεί ο Μητσοτάκης; Δεν τους προλαβαίνει. Λερναία Ύδρα είναι οι γαλάζιοι... ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά θα σηκώσουν το θέμα ψηλά στη Βουλή και οι εμπλεκόμενοι που τώρα κάνουν ότι δεν ξέρουν τίποτα θα πρέπει να δώσουν σαφείς απαντήσεις.

Ο Βρούτσης υποτιμά τη νοημοσύνη του φίλαθλου κοινού

Μιας και λέμε για σκάνδαλα, για υποθέσεις δηλαδή που σκανδαλίζουν την κοινή γνώμη δεν μπορούμε να αφήσουμε ασχολίαστη την ιστορία με το γήπεδο του ΣΕΦ... Η ιστορία με το ΣΕΦ εξελίσσεται σε μέγα φιάσκο τόσο για την διοίκηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός, όσο και για την κυβέρνηση της ΝΔ που επιχειρεί να κουκουλώσει το θέμα μέχρι να ξεχαστεί. Τραγική φιγούρα ο υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης που προσπαθεί με αστεία επιχειρήματα να δικαιολογήσει την ερυθρόλευκη ΚΑΕ.

«Ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να φτιάξει τη στέγη σε 4 μήνες, ενώ το κράτος μπορεί να κάνει και δυο χρόνια» είπε ο Βούτσης. Eσείς τι καταλαβαίνετε από αυτό; Ότι η κυβέρνηση καθυστερεί το ξεκαθάρισμα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος μέχρι να αναλάβει το κράτος όλα τα έργα... Εκτός αν είμαστε όλοι χαζοί και κατεβήκαμε από τα βουνά... Καλό θα είναι ο κ. Βρούτσης να μην υποτιμά τη νοημοσύνη του φίλαθλου κοινού. Άπαντες καταλαβαίνουν τι γίνεται στο παρασκήνιο.

Προλαβαίνουν να αλλάξουν αρχηγό στο ΠΑΣΟΚ;

Εντάξει είναι αλήθεια ότι τον Νίκο Ανδρουλάκη δεν τον θέλει κανένας για αρχηγό του ΠΑΣΟΚ. Ούτε ο Κωνσταντινόπουλος, ούτε ο Δούκας, ούτε ο Γερουλάνος ούτε βέβαια η Διαμαντοπούλου.

Μην περιμένετε όμως να θέσει κάποιος ευθέως θέμα ηγεσίας μέχρι τις εκλογές του 2027. Κανείς εκ των σημερινών δελφίνων δεν έχει τη δυναμική που απαιτείται για να προκαλέσει εκτίναξη στα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ. Συνεπώς θα τον αφήσουν να καεί στις πρώτες κάλπες και αν Κίνημα έρθει τρίτο τότε υποψηφιότητες για την αρχηγία θα πέσουν βροχή. Εκτός κι αν μέχρι τότε ο πρόεδρος Νίκος αρχίζει να παίρνει κεφάλια και να διαγράφει τους αντιρρησίες.

Η Θεοδώρα και οι παροιμίες της Πέλλας

Άλλο beast κι άλλο bitch, Θεοδώρα μου. Η Τζάκρη θέλοντας να εντυπωσιάσει με τις γνώσεις της στον ΣΚΑΪ και έριξε ένα διαμαντάκι του τύπου «υπάρχει και κάτι που λένε στο χωριό μου “karma is a beast” ή όπως λένε στην Αμερική ό,τι έσπειρες, θερίζεις».

Αχ βρε Theodora μου δεν θέλω να σε τρομάξω αλλά η έκφραση είναι karma is a bitch (η μοίρα είναι σκύλα...) και όχι beast που σημαίνει κτήνος. Η λέξη bitch έχει άλλο υπονοούμενο στην αμερικανική αργκό, αλλά δεν θέλω να σε μπερδεύω με τέτοιες λεπτομέρειες... «karma is a bitch» η οποία αποδίδεται ως «όλα εδώ πληρώνονται».

Ο ανυπάκουος του Παλλάς που αρνήθηκε να κάτσει στον εξώστη

Σας έχω και ρεπορτάζ από τον εξώστη του Παλλάς... Στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα είδα δύο πρόσωπα που υποτίθεται ότι συζητούν και με το ΠΑΣΟΚ για τις επικείμενες εκλογές... Τον ναύαρχο Ευάγγελο Αποστολάκη και την καθηγήτρια Αθηνά Λινού. Με δεδομένο το εμπάργκο που είχε θέσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ να μην παραστούν στην εκδήλωση του Τσίπρα αντιλαμβάνεστε ότι Αποστολάκης και Λινού δεν παίζουν πλέον για την Χαριλάου Τρικούπη. Άλλωστε οι Κομισάριοι σας είχαν ενημερώσει εγκαίρως ότι ο ναύαρχος έχει φάει «πόρτα» από το ΠΑΣΟΚ... Και σας έχω κι ένα κουίζ για το τέλος σαν κερασάκι στην τούρτα. Ποιος Συριζαίος πήγε στο Παλλάς και αρνήθηκε να κάτσει στα θεωρεία παρά τις επίμονες υποδείξεις από το επιτελείο του Τσίπρα; Είναι σκληροπυρηνικός που λέμε και ακραιφνής πολακικός. Δεν λέω περισσότερα...

Ο Άγιος Σπυρίδωνας και ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Τελικά έχουν αρχίσει να με μπερδεύουν εκεί στην κυβέρνηση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ όπου τις τελευταίες ημέρες διακινείτο το σενάριο νέας δικογραφίας που θα έλθει του Αγίου Σπυρίδωνος στη Βουλή το οποίο τσίμπησαν και από την αντιπολίτευση με τους κυβερνητικούς τελικά να τους κατηγορούν ότι διασπείρουν φήμες. Ψάχνοντας λοιπόν να μάθουμε τι ακριβώς τελικά θα συμβεί δεν μας προκύπτει ο Άγιος Σπυρίδωνας. Και αυτό διότι από ότι φαίνεται ακόμα η υπόθεση τρέχει και προκύπτουν νέα στοιχεία. Και τα στοιχεία αφορούν και σε επισυνδέσεις που πιάνουν βουλευτές να ζητούν όχι και τόσο νόμιμα πράγματα.

Και όταν πιάνονται στη φάκα βουλευτές δεν έχουμε διαδικασία περί ευθύνης Υπουργούν αλλά αίτημα άρσης βουλευτικής ασυλίας. Όπως και το ίδιο ισχύει όταν πιάνονται και Υπουργοί να έχουν προβεί σε παρασπονδίες ενώ είχαν βουλευτική ιδιότητα ή ιδιότητα που δεν σχετίζεται με το Υπουργικό τους έργο δηλαδή απλά ήταν Υπουργοί σε άλλα Υπουργεία. Κρατήστε όλα αυτά γιατί θα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον με αυτά που θα δούμε. Βέβαια οι συνεχείς καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση της δικογραφίας μάλλον δεν κάνουν και τόσο καλό στην κυβέρνηση καθώς το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ παραμένει στην επικαιρότητα.

Τα βάσανα των ορκωτών

Μένουμε στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ όπου βλέπω μια απόφαση να δώσουν 20 χιλιάρικα συν ΦΠΑ στην Ernst & Young για να τους παρέχει υπηρεσίες «κατάρτισης στρατηγικής για την πρόληψη και την καταπολέμηση της απάτης». Και αναρωτιέμαι τι ακριβώς υπηρεσίες θα είναι αυτές και πώς παρασχέθηκαν ακριβώς αλλά και τι αποτελέσματα μπορεί να είχαν. Κατά τα λοιπά πολύ αγχωμένοι μου φαίνονται εκεί στην ΣΟΛ ΑΕ της οποίας δύο εκπρόσωποι πήγαν άνετοι στη Βουλή την περασμένη εβδομάδα. Και από ό,τι φαίνεται υπάρχει ένα άγχος διότι δεν μπορείς να αναλαμβάνεις ελέγχους και υπηρεσίες σε διάφορα επίπεδα που ο ένας μπορεί να συγκρούεται με τον άλλο. Αφήστε που έχουμε την εντύπωση ότι στη διαύγεια υπάρχουν κάποια ζητήματα ελλείψεων για υπηρεσίες που έχουν ανατεθεί.

Τουρισμός ηλεκτρονικής ψηφοφορίας;

Πάντως μας αρέσουν πολύ ορισμένα πράγματα που συνεχίζουν να γίνονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και μας προκαλεί εντύπωση μια απόφαση του Γενικού Διευθυντή του κ. Χατζή να αναθέσει έναντι 868,00 € για την «ηλεκτρονική ψηφοφορία των υπαλλήλων για την ανάδειξη εκπροσώπου στο Υπηρεσιακό - Πειθαρχικό Συμβούλιο του Οργανισμού το Δεκέμβριο» στην εταιρία AFEA CONGRESS. Και ρωτάμε εμείς τι ακριβώς αφορά αυτή η ανάθεση για την ηλεκτρονική ψηφοφορία; Γιατί από ότι ξέρουμε η AFEA Congress δεν κάνει ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τουρισμό θα κάνουν και χρειάζονται 868 ευρώ;

Μια περίεργη αντικατάσταση

Το είδαμε και αυτό. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Profile αποφάσισε λέει προσωρινή αντικατάσταση μέλους ΔΣ αλλά μέχρι το υπόλοιπο της θητείας του ΔΣ. Και το ερώτημα είναι πώς γίνεται μια προσωρινή αντικατάσταση η οποία είναι μόνιμη; Το πράγμα αρχίζει να μπερδεύεται ακόμα περισσότερο καθώς η εταιρία αναφέρει πως η αντικατάσταση γίνεται για λόγους υγείας. Εμείς δεν έχουμε λόγο να αμφιβάλλουμε αλλά πώς γίνεται το απομακρυνθέν μέλος του ΔΣ να έχει ενημερώσει ότι δεν μπορεί να παραστεί αλλά την ίδια στιγμή να μην έχει στείλει παραίτηση; Γιατί αν κάποιος έχει λόγους υγείας είναι λογικό να στείλει μια επιστολή που να παραιτείται και να μην υπάρχει τέτοια σύγχυση. Εκτός και αν η απομάκρυνση έγινε με πρωτοβουλία της εταιρίας η οποία έκρινε ότι επειδή το μέλος αντιμετωπίζει θέματα υγείας δεν μπορεί να συνεχίσει να μετέχει στο ΔΣ. Εδώ παρεμπιπτόντως έχουμε και ζητήματα προσωπικών δεδομένων αν δεν κάνουμε λάθος που μπορεί και να δημιουργήσουν άλλες επιπλοκές. Κάνουμε λάθος;

Οι Ρώσοι και η Κύπρος

Κάτι περίεργα πράγματα ακούω με την αξιοποίηση των περίφημων περιουσιακών στοιχείων των Ρώσων για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Και όταν λέω περίεργα αναφέρομαι στον εντοπισμό μεγάλων ποσών σε Κυπριακές Τράπεζες προερχόμενα εκ Ρωσίας τα οποία έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον των Ευρωπαίων που ψάχνουν και ξέρουν και την ιστορία. Θέλω να πιστεύω ότι όλα αυτά που ακούγονται δεν αφορούν στην Τράπεζα Κύπρου η οποία είναι εισηγμένη ως γνωστόν και στο ελληνικό Χρηματιστήριο και έχει ανοίξει και δουλειές στην Ελλάδα. Αναζητούμε τι συμβαίνει και θα επανέλθουμε.

Τα παιγνίδια της ΕΥΔΑΠ για την τιμή των... τιμολογίων

Πού το πάνε πού το φέρνουν στην ΕΥΔΑΠ, το φτάνουν στη λειψυδρία και καλά στα μέτρα που θα λάβουν και τις επενδύσεις που θα κάνουν. Το θέμα όμως είναι πιο απλό, οι άνθρωποι απλώς κάνουν επικοινωνία και θέλουν να αυξήσουν τα τιμολόγια. Και για να τα αυξήσουν θα έχουν μια καλή δικαιολογία ότι το κάνουν για περιοριστεί η κατανάλωση για να μην διψάσουμε. Την ίδια στιγμή θα μας λένε ότι δεν θα διψάσουμε γιατί με τα έργα που έχουν προγραμματιστεί για να γίνουν αυτό διασφαλίζεται. Η πλάκα είναι ότι έσπευσαν να μας πουν ότι μπήκαν λίγα νερά στους ταμιευτήρες από τις τελευταίες ραγδαίες βροχές. Και αυτό είναι αλήθεια. Τα νερά όμως μπαίνουν σταδιακά και από το υπέδαφος οπότε το τι έπεσε ως βροχή μια δύο ημέρες απλά αποτελούν κουβέντες για να κάνουμε κουβέντες και η ηγεσία Σαχίνη στην ΕΥΔΑΠ κλίμα αυξήσεων τιμολογίων.

Τους συμφέρει;

Συγκινητική είναι η προσπάθεια του ομίλου FAIS για να υποστηρίξει τους επενδυτές με την αγορά ιδίων μετοχών αφού η μετοχή της εταιρίας κατακρημνίστηκε από την στιγμή που μπήκε στο Χρηματιστήριο για να πληρωθούν κυρίως κάτι δάνεια και να αυξήσουν τα μετρητά τους οι μεγαλομέτοχοι που πούλησαν μετοχές. Θα ήταν βέβαια πιο συγκινητική αν οι μέτοχοι που πήραν κάμποσα εκατομμύρια από τη δημόσια εγγραφή έβαζαν το χέρι στην στέπη να αγοράσουν οι ίδιοι μετοχές μιας και μπορούν να το κάνουν σε τιμή σημαντική χαμηλότερα από ότι πούλησαν. Εκτός και αν δεν τους συμφέρει και απλά δεν το κατάλαβαν οι επενδυτές που πείστηκαν από τους αναδόχους να μπουν στη δημόσια εγγραφή περιμένοντας κέρδη και υπεραξίες που τους βγήκαν ζημιές.

Λεφτά υπάρχουν

Εντάξει αν υποψιαστούμε ότι είναι αλήθεια πως η ΕΧΑΕ ζητά χρήματα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για να τις δώσει στοιχεία που ζητά η τελευταία (δεν ξέρουμε το λόγο) τότε θα τα έχουμε δει όλα. Δηλαδή αυτός που μπορεί να μπει λόγω της θέσης του σε οποιαδήποτε εποπτευόμενη εταιρία και να πάρει ότι στοιχεία θέλει να έρχεται να συζητά μια τέτοια απαίτηση και μάλιστα πληρώνοντας με λεφτά αυτό που λέμε του δημοσίου. Ελπίζουμε όλα αυτά να είναι μια κακόβουλη φήμη αν και πολύ αμφιβάλουμε. Το διερευνούμε και επανερχόμαστε. Κατά τα λοιπά, λεφτά υπάρχουν καθώς το κονδύλι για παροχή δώρων στο προσωπικό για τα Χριστούγεννα αυξήθηκε σε σχέση με πέρυσι κατά περίπου 50%. Μάλλον ο πληθωρισμός θα είναι η εταιρία.

Τα κόλπα του Μητροπολιτικού Κολεγίου και τα όρια της παραπλάνησης και… βάλε

Επειδή αρχίζω και το χάνω με το ποιος έχει άδεια και ποιος πραγματικά παρέχει κανονικές Πανεπιστημιακές σπουδές στην Ελλάδα. Βλέπω ας πούμε το περίφημο Μητροπολιτικό Κολέγιο να διαφημίζει το Keele και χάνομαι. Και γράφει και στην ιστοσελίδα του με μεγάλα γράμματα ότι το καλωσορίζει στην Ελλάδα. Την ίδια στιγμή διαφημίζει ότι συνεργάζεται με 4 βρετανικά Πανεπιστήμια για παροχή Πανεπιστημιακών Σπουδών στην Ελλάδα και στη συνέχεια παρέχει ένα σωρό ειδικότητες. Είναι πολύ ωραία όλα αυτά αν δεν προκαλούσαν (σκόπιμη άραγε;) σύγχυση. Γιατί η αλήθεια είναι πως το Keele στην Ελλάδα είναι ξεχωριστό νομικό πρόσωπο και έχει τρεις σχολές όλες και όλες.

Τώρα αν συνεργάζεται στα… κτίρια με το Μητροπολιτικό Κολλέγιο δεν ξέρω αν κάνει τη διαφορά. Ξέρω όμως δεν μπορείς να διαφημίζεις και τον αδειοδοτημένο να δίνει πτυχίο νόμιμο και πλήρες ιδιωτικού Πανεπιστημίου στην Ελλάδα και να τα μπερδεύεις με ιδιρύματα που παρέχουν μεν σπουδές όπως έκαναν εδώ και πολλά χρόνια αλλά άδεια ιδιωτικού Πανεπιστημίου δεν έχουν. Αλήθεια εκεί στο Υπουργείο Παιδείας, την Επιτροπή Ανταγωνισμού και γενικά όλες τις εποπτικές αρχές κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν τι συμβαίνει ή αφήνουν κάποιους να αλωνίζουν και ουσιαστικά να παίζουν με τη διάθεση του κάθε γονέα να πληρώσει για να σπουδάσει το παιδί του και να αποκτήσει Πανεπιστημιακό πτυχίο.

Ποιος δουλεύει ποιον στην Creta Farm;

Αν δεν μας απατά η μνήμη μας η ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜΣ η σημερινή είναι αποτέλεσμα μια πτωχευτικής διαδικασίας και ενός επιχειρηματικού σχεδίου που κατατέθηκε και εγκρίθηκε από ένα δικαστήριο. Και το ερώτημα που τίθεται είναι αν η πορεία της εταιρίας μετά τη εξυγίανση κινείται εντός του επχιειρηματικού σχεδίου ή δεν το κοιτάζει κανένας. Εμείς απλά επισημαίνουμε ότι το 2024 ο καθαρός δανεισμός προς EBITDA φούσκωσε και ανέβηκε στο 5,42 από 4,18 και οι καθαρές ζημιές έφτασαν στο 1 εκ ευρώ από 100 χιλιάδες. Αυτό είναι ίσως το λιγότερο όταν ο ορκωτός γράφει πως «στον λογαριασμό "Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις", ποσού χιλ. ευρώ 6.378,8 απεικονίζεται α) η αξία κτήσης μετοχών ανώνυμης εταιρείας μη εισηγμένης στο Χρηματιστήριο, ποσού χιλ. ευρώ 6.353,8 οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της οποίας ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές και β) αξία κτήσης μετοχών ανώνυμης εταιρείας μη εισηγμένης στο Χρηματιστήριο, ποσού χιλ. ευρώ 25» οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της οποίας δεν ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές.

Δεν τέθηκαν υπόψη μας στοιχεία σχετικά με την εύλογη αξία των μετοχών αυτών και συνεπώς διατηρούμε επιφύλαξη για την ορθή αποτίμηση τους και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στα ίδια κεφάλαια καθώς και στα αποτελέσματα, για την κλειόμενη και την προηγούμενη χρήση της εταιρείας». Όμως αυτή η παρατήρηση έχει ένα θέμα . αυτή τη θυγατρική των 6,3 εκ ευρώ την ελέγχει άλλος ορκωτός της ίδιας ελεγκτικής δηλαδή της ΣΟΛ. Και ρωτούμε εμείς οι αφελείς τι ακριβώς συμβαίνει και πως γίνεται να μην ξέρει ο ένας τι κάνει ο άλλος στην ίδια εταιρία; Ποιος τελικά δουλεύει ποιον και για ποιο λόγο και τι εξυπηρετεί αυτό στην Creta Farm;

Τακτικές λαγού

Τελικά με εκείνη τη χρηματιστηριακή τη μεγάλη που κάποιοι γράφουν ότι πουλιέται, αναρωτιέμαι αν τελικά πουλιέται εκεί που αναφέρουν (συζήτηση το λένε) ή απλά έχουμε την τακτική του λαγού μπας και τσιμπήσει άλλος που πραγματικά ενδιαφέρεται και πληρώσει κάτι παραπάνω. Έχω την αίσθηση ότι με τέτοια φθηνά κόλπα δεν τσιμπά ούτε αυτός που ενδιαφέρεται. Γιατί λεφτά μπορεί να έχει αλλά μόνο αφελή εκτός πιάτσας δεν μπορείς να τον χαρακτηρίσεις. Το αντίθετο μάλιστα.