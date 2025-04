Τέμπη: Τεχνικός σύμβουλος οικογένειας θύματος εναντίον «θεωριών συνωμοσίας»

Ο πραγματογνώμονας Αναστάσιος Δέδες, ο οποίος διορίστηκε από την οικογένεια της Αναστασίας Παπαγγελή, που σκοτώθηκε στο δυστύχημα των Τεμπών, σε ηλικία μόλις 19 ετών, παρουσίασε την εκτενή του έκθεση για τη φονική σύγκρουση των δύο τρένων στις 28 Φεβρουαρίου 2023, εξάγοντας παράλληλα και το δικό του συμπέρασμα για την πυρόσφαιρα.

Με την έκθεση, που έχει παραδοθεί στον εφέτη – ανακριτή από τον Φεβρουάριο του 2024, ο κ. Δέδες, που είναι ηλεκτρολόγος – μηχανολόγος εξειδικευμένος στη διερεύνηση σιδηροδρομικών δυστυχημάτων, απορρίπτει το ενδεχόμενο να υπήρχε παράνομο εύφλεκτο υλικό στην εμπορική αμαξοστοιχία, αποδίδοντας τη δημιουργία της πυρόσφαιρας στην ανάφλεξη των ελαίων των μετασχηματιστών της επιβατικής αμαξοστοιχίας.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, δύο δευτερόλεπτα πριν από τη σύγκρουση παρατηρείται έντονος φωτισμός που πιθανότατα είναι από τροχοπέδηση της επιβατικής αμαξοστοιχίας. Από τα στοιχεία (καταγραφή ταχύτητας της εμπορικής αμαξοστοιχίας) προέκυψε ότι η συγκεκριμένη αμαξοστοιχία πριν τη σύγκρουση τροχοπέδησε και αυτή. «Τελικά, είχαμε σύγχρονη τροχοπέδηση των ηλεκτραμαξών και των δύο αμαξοστοιχιών. Επειδή, λοιπόν, τη στιγμή της σύγκρουσης, είχαμε τροχοπεδήσεις, αποτέλεσμα ήταν και η παραγωγή σπινθήρων στις σιδηροτροχιές», σημείωσε ο κ. Δέδες.

Αμέσως μετά τη σύγκρουση, έγινε άμεση συρρίκνωση του φέροντος οργανισμού των ηλεκτραμαξών, με αποτέλεσμα τη διάρρηξη των δοχείων που περιείχαν έλαιο ψύξης των μετασχηματιστών. Το συγκεκριμένο έλαιο είχε σημείο ανάφλεξης μεγαλύτερο των 300℃ και σημείο έκρηξης άνω των 400℃. Η συνολική ποσότητα του ελαίου ψύξης ήταν 7.200 κιλά καθόσον κάθε μετασχηματιστής περιείχε 2.400 κιλά ψυκτικού σιλικονούχου ελαίου.

Με τη σύγκρουση, λοιπόν, η μεγάλη ποσότητα του λαδιού διασκορπίστηκε στο σημείο και αναμίχτηκε εκτοξευόμενο, σαν εκνέφωμα με το οξυγόνο της ατμόσφαιρας. Υπήρξαν, λοιπόν, δύο εστίες πυροδότησης, η μία στο ύψος των σιδηροτροχιών (κάτω ακριβώς από τους μετασχηματιστές), που πυροδοτήθηκε από τους σπινθήρες της τριβής λόγω τροχοπέδησης και μία δεύτερη πυροδότηση, που έγινε στο εκνέφωμα που είχε κατακλύσει τον χώρο πάνω από τις οροφές, όπου με την αποκοπή του αγωγού παροχής ρεύματος στον παντογράφο δημιουργήθηκε, με αποτέλεσμα να καταγραφεί δεύτερη μεγάλη λάμψη, η οποία πυροδότησε το εκρηκτικό μείγμα των παραγώγων χημικών στοιχείων του ελαίου ψύξης μαζί με το οξυγόνο και διατήρησε τη λάμψη. Όταν μειώθηκαν τα προϊόντα της καύσης, η «μπάλα» άρχισε σταδιακά να μειώνει τη διάμετρο και τελικά, έπειτα από λίγα δευτερόλεπτα κατέπεσε, όπως σημείωσε ο πραγματογνώμονας.

«Το φαινόμενο Arc Flash αποτελεί μία επικίνδυνη κατάσταση, η οποία συνοδεύεται από την απελευθέρωση τεράστιας ποσότητας ενέργειας που προκαλείται από ένα ηλεκτρικό τόξο (NFPA 70E – the relevant standard from the National Fire Protection Association).

Η κλιμάκωση ενός φαινομένου Arc Flash εκδηλώνεται με τη μορφή έκρηξης τόξου (Arc Blast). Η συνέχιση του φαινομένου αυτού καταλήγει σε βραχυκύκλωμα, όπως στην περίπτωσή μας που ενεργοποιεί τον αντίστοιχο διακόπτη προστασίας, ο οποίος μετά από συγκεκριμένο χρόνο διακόπτει την παροχή ρεύματος και τελικά έχουμε διακοπή. Το φαινόμενο όπως εξελίσσεται περιγράφεται παρακάτω. Είναι εμφανές ότι κατά την εξέλιξη αναπτύσσονται θερμοκρασίες έως 20.000℃».

Ακολουθεί ολόκληρη η έκθεση:

