Εργατικό δυστύχημα στη Ναύπακτο: Νεκρός 45χρονος που εκτελούσε εργασίες σε σκεπή σπιτιού
Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το εργατικό ατύχημα
Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 7 Αυγούστου στη Ναύπακτο, όταν 45χρονος εργάτης έπεσε από σκαλωσιά κατά τη διάρκεια εργασιών.
Ο άντρας μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ναυπάκτου, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του nafpaktianews, ήταν ήδη νεκρός. Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το εργατικό ατύχημα, ενώ αναμένονται οι καταθέσεις από συναδέλφους του και τυχόν αυτόπτες μάρτυρες.
