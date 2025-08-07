Εργατικό δυστύχημα στη Ναύπακτο: Νεκρός 45χρονος που εκτελούσε εργασίες σε σκεπή σπιτιού

Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 7 Αυγούστου στη Ναύπακτο, όταν 45χρονος εργάτης έπεσε από σκαλωσιά κατά τη διάρκεια εργασιών.

Ο άντρας μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ναυπάκτου, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του nafpaktianews, ήταν ήδη νεκρός. Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το εργατικό ατύχημα, ενώ αναμένονται οι καταθέσεις από συναδέλφους του και τυχόν αυτόπτες μάρτυρες.