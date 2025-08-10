Πάτρα: Ναυαγοσώστης έσωσε δυο γυναίκες στα Αραχωβίτικα

Μια ακόμα διάσωση από ναυαγοσώστη που καλύπτει τις ακτές είχαμε σήμερα, καθώς το απόγευμα στα Αραχωβίτικα της Πάτρας, δύο γυναίκες κινδύνευσαν να πνιγούν.

Όπως αναφέρει το pelop.gr, δύο γυναίκες η μια γύρω στα 50 και η άλλη νεαρή άρχισαν να καλούν σε βοήθεια. Είχαν απομακρυνθεί πάνω από 50 μέτρα από την ακτή παρασυρόμενες από το ρεύμα στο σημείο. Σήκωσαν χέρι ψηλά και άρχισαν να φωνάζουν βοήθεια.

Άμεσα ο ναυαγοσώστης της παραλίας Φίλιππος Αντίοχος, βούτηξε για να τις σώσει. Μαζί του και ένας νεαρός με SUP. Ο ναυαγοσώστης κολύμπησε πολύ γρήγορα και κατάφερε με την εμπειρία του αλλά και την βοήθεια της σανίδας, να βγάλει και τους δύο γυναίκες στη στεριά.

