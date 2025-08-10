Ιστιοφόρο σε κίνδυνο ανοιχτά μεταξύ Πάρου και Δήλου – Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης

Στα ανοιχτά μεταξύ Πάρου και Δήλου βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης ιστιοφόρου που εξέπεμψε σήμα SOS νωρίτερα το απόγευμα.

Όπως αναφέρει το cyclades24.gr, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο σκάφος επιβαίνουν δύο άτομα, τα οποία αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Στο σημείο επιχειρεί ελικόπτερο Super Puma, ενώ παράλληλα το επιβατηγό-οχηματαγωγό Blue Star Delos έχει λάβει εντολή να παραμείνει κοντά για να συνδράμει αν χρειαστεί.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης δύο ρυμουλκά και ένα ιδιωτικό σκάφος, με τις δυνάμεις διάσωσης να καταβάλλουν προσπάθειες να προσεγγίσουν το ιστιοφόρο παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

