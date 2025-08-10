Κάτω Αχαΐα: 32χρονος απείλησε με όπλο αστυνομικούς

Θρίλερ τα ξημερώματα της Κυριακής στην Κάτω Αχαΐα, με οπλοφόρο, που απείλησε αστυνομικούς.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, δύο αστυνομικοί που βρίσκονταν εκτός υπηρεσίας διασκέδαζαν σε καφε-μπαρ της περιοχής όταν διαπίστωσαν πως πελάτης είχε μαζί του όπλο!

Τότε αποφάσισαν να περιμένουν μέχρι να φύγει ο 32χρονος οπλοφόρος και τον παρακολούθησαν, ενώ παράλληλα ενημέρωσαν το Κέντρο Επιχειρήσεων της ΕΛ.ΑΣ.

Ωστόσο, λίγα λεπτά αργότερα ο 32χρονος αντιλήφθηκε πως παρακολουθείτο και τότε έβγαλε το πιστόλι που κατείχε και απείλησε τους αστυνομικούς και εν συνεχεία τράπηκε σε φυγή.

Αμέσως υπήρξε συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ, όμως λίγο αργότερα ο δράστης εμφανίστηκε στο τμήμα Ασφαλείας της Κ. Αχαΐας και φοβούμενος τα χειρότερα, παραδέχθηκε την πράξη του και μάλιστα υπέδειξε το σημείο που πέταξε το όπλο.

Οπως αποδείχθηκε, όταν το εντόπισαν οι αστυνομικοί. επρόκειτο για πλαστικό αεροβόλο.

Ο δράστης μετά τη δικογραφία που σχηματίστηκε εναντίον του θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.

Διαβάστε επίσης