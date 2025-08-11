Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (11/8) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 11 Αυγούστου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
11/8/2025 6:30:00 πμ
11/8/2025 1:30:00 μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΚΟΜΝΗΝΩΝ - ΑΙΓΙΟΥ - ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ - ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ - ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ - ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ - ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ - ΒΥΡΩΝΟΣ - ΟΣΙΟΥ ΔΑΥΙΔ
355
Κατασκευές
11/8/2025 7:30:00 πμ
11/8/2025 10:30:00 πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΖΕΡΒΟΥ απο κάθετο: ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ έως κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ από: 07:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ απο κάθετο: ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ έως κάθετο: ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ από: 07:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΗΣΕΩΣ απο κάθετο: ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ έως κάθετο: ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ από: 07:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ απο κάθετο: ΤΟΜΠΑΖΗ έως κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ από: 07:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΟΜΠΑΖΗ ΝΟ 10 απο κάθετο: έως κάθετο: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ από: 07:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ απο κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ έως κάθετο: ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΝΟ 122 από: 07:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ απο κάθετο: ΖΕΡΒΟΥ έως κάθετο: ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΝΟ 122 από: 07:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ έως κάθετο: ΖΕΡΒΟΥ από: 07:30 πμ έως: 10:30 πμ
961
Λειτουργία
11/8/2025 7:30:00 πμ
11/8/2025 10:30:00 πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 10 απο κάθετο: έως κάθετο: ΖΕΡΒΟΥ από: 07:30 πμ έως: 10:30 πμ
961
Λειτουργία
11/8/2025 8:00:00 πμ
11/8/2025 10:00:00 πμ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΠΑΛΛΗΝΗ - ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ - ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ - ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ - ΥΑΚΙΝΘΩΝ - ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΟΛΩΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
20
Λειτουργία
11/8/2025 8:00:00 πμ
11/8/2025 10:30:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΡΟΜΒΗΣ απο κάθετο: ΚΛΕΙΤΙΟΥ έως κάθετο: ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά οδός:ΚΛΕΙΤΙΟΥ απο κάθετο: ΡΟΜΒΗΣ έως κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ
822
Λειτουργία
11/8/2025 8:00:00 πμ
11/8/2025 11:00:00 πμ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
Ζυγά οδός:ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΥ απο κάθετο: ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ έως κάθετο: ΟΥΛΩΦ ΠΑΛΜΕ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΟΥΛΩΦ ΠΑΛΜΕ απο κάθετο: ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΥ έως κάθετο: ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ απο κάθετο: ΟΥΛΩΦ ΠΑΛΜΕ έως κάθετο: ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
806
Λειτουργία
11/8/2025 8:00:00 πμ
11/8/2025 11:00:00 πμ
ΜΟΣΧΑΤΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ.ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ απο κάθετο: ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ έως κάθετο: ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ απο κάθετο: ΚΟΡΙΝΘΟΥ έως κάθετο: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
Κατασκευές
11/8/2025 8:00:00 πμ
11/8/2025 11:30:00 πμ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ απο κάθετο: ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ έως κάθετο: ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ
807
Λειτουργία
11/8/2025 8:00:00 πμ
11/8/2025 12:30:00 μμ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ απο κάθετο: ΔΑΜΑΡΕΩΣ έως κάθετο: ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
823
Λειτουργία
11/8/2025 8:00:00 πμ
11/8/2025 3:00:00 μμ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΓΕΡΑΚΑΣ - ΛΕΩΦ.ΣΠΑΤΩΝ - ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ - ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ - ΛΥΤΡΑ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ - ΔΙΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΜΙΛΗΣΗ ΝΙΚ.
1425
Λειτουργία
11/8/2025 8:00:00 πμ
11/8/2025 3:30:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ζυγά οδός:ΕΚΑΒΗΣ ΝΟ 2 από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ
950
Κατασκευές
11/8/2025 8:30:00 πμ
11/8/2025 10:00:00 πμ
ΜΑΝΔΡΑΣ
ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ: ΘΕΣΗ ΜΟΥΡΦΙ ΟΔΟΙ ΓΑΖΙΑΣ - ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ - ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ
30
Κατασκευές
11/8/2025 10:00:00 πμ
11/8/2025 12:30:00 μμ
ΜΑΝΔΡΑΣ
ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ: ΕΙΣΟΔΟΣ ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΞ ΟΤΕ ΚΑΙ ΠΑΡΚΙΝΓΚ
31
Κατασκευές
11/8/2025 10:00:00 πμ
11/8/2025 12:30:00 μμ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ, ΣΟΛΩΜΟΥ
596
Κατασκευές
11/8/2025 10:00:00 πμ
11/8/2025 1:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ απο κάθετο: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ έως κάθετο: ΦΙΛ.ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΝΟ 118 - 116 - 114 από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ
960
Κατασκευές
11/8/2025 10:00:00 πμ
11/8/2025 3:00:00 μμ
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ απο κάθετο: Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ έως κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ από: 10:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ απο κάθετο: ΚΑΝΑΡΗ έως κάθετο: ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ από: 10:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ απο κάθετο: ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ έως κάθετο: "ΤΕΡΜΑ" από: 10:00 πμ έως: 03:00 μμ
Κατασκευές
11/8/2025 1:00:00 μμ
11/8/2025 3:30:00 μμ
ΜΑΝΔΡΑΣ
ΟΙΝΟΗ: ΘΕΣΗ ΜΑΡΙΖΑ ΠΕΡΙΞ ΟΔΟΥ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
32
Κατασκευές
11/8/2025 2:00:00 μμ
11/8/2025 4:00:00 μμ
ΒΥΡΩΝΑ
Μονά/Ζυγά οδός:ΑΔΑΝΩΝ απο κάθετο: ΜΥΣΙΑΣ έως κάθετο: ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΑΔΑΝΩΝ απο κάθετο: ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ έως κάθετο: ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ απο κάθετο: ΑΔΑΝΩΝ έως κάθετο: ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ απο κάθετο: ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΜΥΣΙΑΣ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ
812
Λειτουργία
11/8/2025 2:00:00 μμ
11/8/2025 4:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΑΧΑΡΝΩΝ απο κάθετο: ΠΙΠΙΝΟΥ έως κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ
821
Λειτουργία
