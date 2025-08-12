ΔΥΠΑ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις των επιταγών για αγορά βιβλίων – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι των 25 ευρώ

Από την τετάρτη Τετάρτη 6 Αυγούστου, ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για το πρόγραμμα Χορήγησης Επιταγών Αγοράς Βιβλίων έτους 2025 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων δικαιούχων και παρόχων θα υποβάλλονται έως τις 19 Αυγούστου 2025 και ώρα 23:59.

Σκοπός του προγράμματος είναι η πνευματική ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού και η στήριξη των επιχειρήσεων στον χώρο του βιβλίου. Συνολικά θα εκδοθούν 150.000 επιταγές αξίας 25 ευρώ η καθεμία, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με προϋπολογισμό 3.750.000 ευρώ. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι:

εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

εργαζόμενοι ασφαλισμένοι λόγω εξαρτημένης σχέσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου στον e-EΦΚΑ στην επαγγελματική τους κατηγορία με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ, οποτεδήποτε στο χρονικό διάστημα από 01.01.2024 έως την προηγουμένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο της ΔΥΠΑ με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας τουλάχιστον 3 μηνών κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων,

οι οποίοι έχουν εισόδημα έως 16.000 ευρώ, αν είναι άγαμοι, έως 24.000 ευρώ, αν είναι έγγαμοι, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο, ή έως 29.000 ευρώ, αν είναι μονογονείς, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο.

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι οι σύζυγοι των δικαιούχων, όταν είναι έμμεσα ασφαλισμένα μέλη τους, καθώς και τα παιδιά των δικαιούχων ηλικίας άνω των 5 ετών, με την προϋπόθεση ότι είναι έμμεσα ασφαλισμένα μέλη των ιδίων ή του άλλου γονέα κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων.

Η επιλογή των δικαιούχων βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων (ΑμεΑ, μονογονέα, αριθμού παιδιών, εισοδήματος, πρώτης φοράς συμμετοχή στο πρόγραμμα) με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της ΔΥΠΑ.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων δικαιούχων θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω gov.gr, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/epitages-agoras-biblion

Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: Αρχική / Εργασία και Ασφάλιση / Αποζημιώσεις και Παροχές / Επιταγές αγοράς βιβλίων

Οι Δικαιούχοι για την υποβολή αίτησης επιλέγουν «Σύνδεση στο Σύστημα μέσω πιστοποίησης από την ΑΑΔΕ» - «Είσοδος στην ΑΑΔΕ» και εισάγουν τους κωδικούς TAXISnet και τον ΑΜΚΑ τους

Πάροχοι του προγράμματος είναι τα βιβλιοπωλεία και οι εκδοτικοί οίκοι οποιασδήποτε νομικής μορφής, που έχουν νόμιμη άδεια λειτουργίας.

Στο Μητρώο Παρόχων θα εντάσσονται αυτόματα οι πάροχοι του προηγούμενου έτους, αρκεί να επικαιροποιήσουν τη συμμετοχή και τα δικαιολογητικά τους. Οι αιτήσεις των νέων ενδιαφερόμενων παρόχων θα υποβάλλονται, αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/parokhoi-epitagon-agoras-biblion

Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: Αρχική / Εργασία και Ασφάλιση / Αποζημιώσεις και Παροχές / Πάροχοι επιταγών αγοράς βιβλίων.

Σημειώνεται ότι οι πάροχοι που επιθυμούν να κάνουν αίτηση για πολλά υποκαταστήματα θα πρέπει να έχουν κωδικούς ΔΥΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/deltia-bivlion