Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (12/8) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 12 Αυγούστου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
12/8/2025 6:30:00 πμ
12/8/2025 5:30:00 μμ
ΑΧΑΡΝΩΝ
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ - ΠΙΝΔΟΥ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ - ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΣΤΡΙΦΤΟΥ
329
Κατασκευές
12/8/2025 6:30:00 πμ
12/8/2025 5:30:00 μμ
ΦΥΛΗΣ
ΜΟΝΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ
356
Λειτουργία
12/8/2025 7:30:00 πμ
12/8/2025 12:30:00 μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΒΕΡΓΑΣ - ΜΑΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
357
Κατασκευές
12/8/2025 8:00:00 πμ
12/8/2025 10:00:00 πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ζυγά οδός:ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ απο κάθετο: ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ έως κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΝΟ 84 από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ
907
Κατασκευές
12/8/2025 8:00:00 πμ
12/8/2025 11:00:00 πμ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΛΥΔΙΑΣ απο κάθετο: ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ έως κάθετο: ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ απο κάθετο: ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ έως κάθετο: ΟΥΛΩΦ ΠΑΛΜΕ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
808
Λειτουργία
12/8/2025 8:00:00 πμ
12/8/2025 11:00:00 πμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ, ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
592
Κατασκευές
12/8/2025 8:00:00 πμ
12/8/2025 11:30:00 πμ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
Μονά οδός:ΛΕΩΦ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ απο κάθετο: ΒΑΣ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: ΟΥΛΩΦ ΠΑΛΜΕ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ
824
Λειτουργία
12/8/2025 8:00:00 πμ
12/8/2025 12:00:00 μμ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
Ζυγά οδός:ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ απο κάθετο: ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΥ έως κάθετο: ΣΙΒΡΙΣΑΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΣΙΒΡΙΣΑΡΙΟΥ απο κάθετο: ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ έως κάθετο: ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ απο κάθετο: ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΥ έως κάθετο: ΑΓ. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ απο κάθετο:ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ έως :ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ 104 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΓ. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ απο κάθετο: ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ έως : ΑΓ. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ 38 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
809
Λειτουργία
12/8/2025 8:00:00 πμ
12/8/2025 1:00:00 μμ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ
Π.ΡΑΦΤΗ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ - ΟΙΤΥΛΟΥ - ΤΗΝΟΥ - ΠΕΥΚΩΝ - ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ - ΚΑΡΑΓΑΤΣΗ - ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ - ΠΕΡΑΤΗ - ΣΑΜΟΥ - ΕΙΡΗΝΗΣ - ΛΑΜΙΑΣ - ΚΥΘΗΡΩΝ - ΠΡ.ΗΛΙΑ - ΦΙΛΑΙΔΩΝ - ΘΕΑΣ - ΑΘΗΝΑΣ - ΔΗΛΟΥ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
1424
Λειτουργία
12/8/2025 8:00:00 πμ
12/8/2025 3:30:00 μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΤΖΩΝ ΚΕΝΕΝΤΥ - ΣΟΦ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ - ΣΚΟΥΦΑ - ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ - ΜΙΑΟΥΛΗ - ΚΙΛΚΙΣ - ΒΕΡΒΑΙΝΩΝ - ΚΡΕΣΝΑΣ - ΤΖΟΥΜΑΓΙΑΣ - ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ
358
Κατασκευές
12/8/2025 8:30:00 πμ
12/8/2025 9:30:00 πμ
ΒΟΥΛΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟ 16 απο κάθετο: έως κάθετο: Γ.ΠΑΠΑΔΡΕΟΥ από: 08:30 πμ έως: 09:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦ.ΚΩΝ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ έως κάθετο: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 09:30 πμ
962
Λειτουργία
12/8/2025 8:30:00 πμ
12/8/2025 2:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΝΟ 128 έως κάθετο: ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ
964
Κατασκευές
12/8/2025 10:00:00 πμ
12/8/2025 12:30:00 μμ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΡΑΤ. ΚΟΙΜΗΣΗ, ΕΡΕΣΣΟΥ, ΣΤΡΑΤ.ΔΑΓΚΛΗ, ΣΕΦΕΡΗ, ΕΦΤΑΛΙΩΤΗ, ΑΝΤΙΣΣΗΣ, ΛΕΣΒΙΟΥ
597
Κατασκευές
12/8/2025 12:30:00 μμ
12/8/2025 4:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ απο κάθετο: ΤΖΩΝ ΚΕΝΝΕΤΝΥ έως κάθετο: ΜΙΣΣΟΥΝΤΟΣ από: 12:30 μμ έως: 04:00 μμ
825
Λειτουργία
