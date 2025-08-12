Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (12/8) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 12 Αυγούστου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Newsbomb

Διακοπή Ρεύματος
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

12/8/2025 6:30:00 πμ

12/8/2025 5:30:00 μμ

ΑΧΑΡΝΩΝ

ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ - ΠΙΝΔΟΥ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ - ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΣΤΡΙΦΤΟΥ

329

Κατασκευές

12/8/2025 6:30:00 πμ

12/8/2025 5:30:00 μμ

ΦΥΛΗΣ

ΜΟΝΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ

356

Λειτουργία

12/8/2025 7:30:00 πμ

12/8/2025 12:30:00 μμ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΒΕΡΓΑΣ - ΜΑΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

357

Κατασκευές

12/8/2025 8:00:00 πμ

12/8/2025 10:00:00 πμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ απο κάθετο: ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ έως κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΝΟ 84 από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ

907

Κατασκευές

12/8/2025 8:00:00 πμ

12/8/2025 11:00:00 πμ

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΛΥΔΙΑΣ απο κάθετο: ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ έως κάθετο: ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ απο κάθετο: ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ έως κάθετο: ΟΥΛΩΦ ΠΑΛΜΕ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

808

Λειτουργία

12/8/2025 8:00:00 πμ

12/8/2025 11:00:00 πμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ, ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ

592

Κατασκευές

12/8/2025 8:00:00 πμ

12/8/2025 11:30:00 πμ

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

Μονά οδός:ΛΕΩΦ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ απο κάθετο: ΒΑΣ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: ΟΥΛΩΦ ΠΑΛΜΕ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ

824

Λειτουργία

12/8/2025 8:00:00 πμ

12/8/2025 12:00:00 μμ

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

Ζυγά οδός:ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ απο κάθετο: ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΥ έως κάθετο: ΣΙΒΡΙΣΑΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΣΙΒΡΙΣΑΡΙΟΥ απο κάθετο: ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ έως κάθετο: ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ απο κάθετο: ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΥ έως κάθετο: ΑΓ. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ απο κάθετο:ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ έως :ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ 104 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΓ. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ απο κάθετο: ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ έως : ΑΓ. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ 38 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

809

Λειτουργία

12/8/2025 8:00:00 πμ

12/8/2025 1:00:00 μμ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ

Π.ΡΑΦΤΗ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ - ΟΙΤΥΛΟΥ - ΤΗΝΟΥ - ΠΕΥΚΩΝ - ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ - ΚΑΡΑΓΑΤΣΗ - ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ - ΠΕΡΑΤΗ - ΣΑΜΟΥ - ΕΙΡΗΝΗΣ - ΛΑΜΙΑΣ - ΚΥΘΗΡΩΝ - ΠΡ.ΗΛΙΑ - ΦΙΛΑΙΔΩΝ - ΘΕΑΣ - ΑΘΗΝΑΣ - ΔΗΛΟΥ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1424

Λειτουργία

12/8/2025 8:00:00 πμ

12/8/2025 3:30:00 μμ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΤΖΩΝ ΚΕΝΕΝΤΥ - ΣΟΦ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ - ΣΚΟΥΦΑ - ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ - ΜΙΑΟΥΛΗ - ΚΙΛΚΙΣ - ΒΕΡΒΑΙΝΩΝ - ΚΡΕΣΝΑΣ - ΤΖΟΥΜΑΓΙΑΣ - ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ

358

Κατασκευές

12/8/2025 8:30:00 πμ

12/8/2025 9:30:00 πμ

ΒΟΥΛΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟ 16 απο κάθετο: έως κάθετο: Γ.ΠΑΠΑΔΡΕΟΥ από: 08:30 πμ έως: 09:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦ.ΚΩΝ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ έως κάθετο: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 09:30 πμ

962

Λειτουργία

12/8/2025 8:30:00 πμ

12/8/2025 2:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΝΟ 128 έως κάθετο: ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ

964

Κατασκευές

12/8/2025 10:00:00 πμ

12/8/2025 12:30:00 μμ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΡΑΤ. ΚΟΙΜΗΣΗ, ΕΡΕΣΣΟΥ, ΣΤΡΑΤ.ΔΑΓΚΛΗ, ΣΕΦΕΡΗ, ΕΦΤΑΛΙΩΤΗ, ΑΝΤΙΣΣΗΣ, ΛΕΣΒΙΟΥ

597

Κατασκευές

12/8/2025 12:30:00 μμ

12/8/2025 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ απο κάθετο: ΤΖΩΝ ΚΕΝΝΕΤΝΥ έως κάθετο: ΜΙΣΣΟΥΝΤΟΣ από: 12:30 μμ έως: 04:00 μμ

825

Λειτουργία

Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:10ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Θαλάσσια χελώνα δάγκωσε γυναίκα στο Μαράθι - Φωτογραφίες

08:08ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ κατεβάζει την Εθνοφρουρά στην Ουάσινγκτον - «Η πρωτεύουσά μας έγινε Μπογκοτά»

08:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι είναι το φαινόμενο Hot-Dry-Windy - Γιατί είναι λάθος να συγκρίνουμε το φετινό καλοκαίρι με το περσινό

07:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σάμος: Νέα σοκαριστικά ευρήματα – Τα αρρωστημένα μηνύματα του γυμνασιάρχη στα ανήλικα θύματά του

07:43ΚΟΣΜΟΣ

Μαντόνα: Παρακάλεσε τον Θεό να προστατεύσει τα αθώα παιδιά της Γάζας - «Όλοι υποφέρουν», έγραψε σε ανάρτησή της στα social media

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στον Δάφνο Φωκίδας

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:31ΚΟΣΜΟΣ

«Κοκτέιλ μολότοφ» απειλεί τη Νότια Ευρώπη: Συναγερμός επιστημόνων για καύσωνα και πυρκαγιές

07:22ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στη Ζάκυνθο - Στη μάχη και εναέρια μέσα

07:19ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

07:13ΕΛΛΑΔΑ

Δεκαπενταύγουστος: Πώς αμείβονται όσοι εργάζονται - Τι πρέπει να γνωρίζετε

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αιτωλοακαρνανία: 112 στους κατοίκους της Βόνιτσας να παραμείνουν σε ετοιμότητα

06:58ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τρίτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:54ΕΛΛΑΔΑ

Τελευταία ευκαιρία για τα ασανσέρ: Υποχρεωτική η ένταξη στο μητρώο ανελκυστήρων

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τρίτη 12 Αυγούστου

06:36WHAT THE FACT

Τρίγωνο των Βερμούδων: Αυτή είναι η τριπλή απάντηση στο κορυφαίο μυστήριο που κρύβει

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές στην Ελλάδα: Πορτοκαλί συναγερμός – Πολύ υψηλός κίνδυνος φωτιάς σήμερα σε αρκετές περιοχές – Δείτε το χάρτη

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Η Γαλλία καταργεί αργίες εργαζομένων - Οργή συνδικάτων : «Επίθεση στα δικαιώματα των εργαζομένων»

06:24LIFESTYLE

Η μόδα στη νέα ψηφιακή εποχή: Όταν τα μοντέλα... δεν είναι πραγματικοί άνθρωποι - Η Vogue το έκανε πρώτη

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Μια κραυγή ανακούφισης, Scream Club: Η νέα τάση στο Σικάγο που γίνεται παγκόσμιο κίνημα «εκτόνωσης»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σάμος: Νέα σοκαριστικά ευρήματα – Τα αρρωστημένα μηνύματα του γυμνασιάρχη στα ανήλικα θύματά του

06:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δικαστική απόφαση – «βόμβα»: Ποιοι εργαζόμενοι άνω των 60 ετών δεν μπορούν να βγουν στη σύνταξη

06:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Σε μία δουλειά βγάζω 10 χιλιάρικα τον μήνα, στην άλλη 1.000 ευρώ»: Οι συνομιλίες που «έκαψαν» τον αστυνομικό TikToker

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Καρέ – καρέ η στιγμή της σύλληψης υπόπτου για τον βιασμό γυναίκας

07:22ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στη Ζάκυνθο - Στη μάχη και εναέρια μέσα

06:54ΕΛΛΑΔΑ

Τελευταία ευκαιρία για τα ασανσέρ: Υποχρεωτική η ένταξη στο μητρώο ανελκυστήρων

23:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γερμανία: Καταρρέει η αγορά αυτοκινήτων στην Ευρώπη, προειδοποιεί η Mercedes -«Η τέλεια καταιγίδα»

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

08:49ΚΟΣΜΟΣ

Οι Τούρκοι ανακαλύπτουν τις... ελληνικές ρίζες τους - Η νέα τάση στο TikTok με τα τεστ DNA

08:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι είναι το φαινόμενο Hot-Dry-Windy - Γιατί είναι λάθος να συγκρίνουμε το φετινό καλοκαίρι με το περσινό

17:17ΕΛΛΑΔΑ

Σύβοτα: Τράγος ήπιε μοχίτο στη Μπέλλα Βράκα και... έγινε viral - Δείτε βίντεο

20:48ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από τη θανατηφόρα σύγκρουση στη Λεωφόρο Ποσειδώνος – Σκοτώθηκε ακαριαία η οδηγός

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Μια κραυγή ανακούφισης, Scream Club: Η νέα τάση στο Σικάγο που γίνεται παγκόσμιο κίνημα «εκτόνωσης»

18:54ΕΛΛΑΔΑ

Βαθιά ανθρώπινος και καθηλωτικός ο επικήδειος του Αντώνη Σαμαρά: «Καλό ταξίδι, Λενάκο μου»

06:36WHAT THE FACT

Τρίγωνο των Βερμούδων: Αυτή είναι η τριπλή απάντηση στο κορυφαίο μυστήριο που κρύβει

03:58ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κεφαλονιά: Σε Φαρακλάτα και Λαγκάδα το μέτωπο – Εστάλησαν δύο μηνύματα από το 112

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αιτωλοακαρνανία: 112 στους κατοίκους της Βόνιτσας να παραμείνουν σε ετοιμότητα

21:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σάμος: Αυτός είναι ο γυμνασιάρχης που κατηγορείται για βιασμό και πορνογραφία ανηλίκων

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρά μελτέμια στα ανατολικά, καύσωνας στα δυτικά – Πού θα φτάσει η θερμοκρασία τους 41 βαθμούς – Η πρόβλεψη για τις 15 Αυγούστου

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Ξάνθη – Συναγερμός στην Πυροσβεστική

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ