Θεσσαλονίκη: Σύλληψη Τούρκου καταζητούμενου από την Interpol - Οι κατηγορίες

Έναν Τούρκο υπήκοο ο οποίος ήταν καταζητούμενος από την Interpol συνέλαβε η υπηρεσία της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος την Δευτέρα 11/08 το μεσημέρι σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, από την περαιτέρω ανάλυση των οποίων διακριβώθηκε ότι ο ανωτέρω έχει καταδικαστεί από Αρχές της Τουρκίας για εμπόριο-προμήθεια ναρκωτικών ή ψυχοτρόπων ουσιών και αγορά, αποδοχή και κατοχή ναρκωτικών ή ψυχοτρόπων ουσιών προς χρήση και ήταν διεθνώς διωκόμενος με ερυθρά αγγελία της Interpol.

Ο Τούρκος εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

