Αστυνομικός TikToker: Οι συνομιλίες που τον «έκαψαν»

Οι επικοινωνίες του πρώην αστυνομικού και TikToker αφήονται υπόνοιες για παράνομα έσοδα και ύποπτες δραστηριότητες

Newsbomb

Αστυνομικός TikToker: Οι συνομιλίες που τον «έκαψαν»
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Έναν πρώην αστυνομικό που μιλούσε για έσοδα χιλιάδων ευρώ και έχει στην κατοχή του περισσότερα από 10 ακίνητα, αποκαλύπτουν τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η Ελληνική Αστυνομία για τον TikToker που προφυλακίστηκε μετά τη σύλληψή του για διακίνηση ναρκωτικών.

Σε επικοινωνίες του πρώην αστυνομικού TikToker που έχει στα χέρια της η ΕΛ.ΑΣ., αφήνονται υπόνοιες για παράνομα έσοδα και ύποπτες δραστηριότητες. Και είναι αυτά τα κέρδη με πολλά μηδενικά, που φαίνεται πως οδήγησαν τον άνθρωπο αυτό να παραιτηθεί από την Αστυνομία.

«Για να αφήσω την Αστυνομία κάτι έχω δει»

«Αν ήθελα νομίζεις δε θα έμενα; Σε μία δουλειά βγάζω 10 χιλιάρικα τον μήνα, στην άλλη 1.000 ευρώ» φέρεται να λέει ο αστυνομικός σε μία συνομιλία του, που δημοσιοποίησε ο ΣΚΑΪ.

Σε άλλη συνομιλία του, ο πρώην αστυνομικός, αναφέρει: «Για να μπω εγώ σε διαδικασία να αφήσω την Αστυνομία, μόνιμη δουλειά, πάει να πει ότι κάτι έχω δει. Οτιδήποτε γίνεται από κέρδη από κτίρια, από στυλ μεσιτικά, από έξτρα, οτιδήποτε, παίρνω μερίδιο κανονικά».

2 χιλιάδες ευρώ τη μέρα - Η «συμφωνία με την Κύπρια

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, ο πρώην αστυνομικός, φέρεται να έχει στην κατοχή του πάνω από 10 ακίνητα ενώ συμμετείχε και σε κατασκευαστική, αφήνοντας υπόνοιες ότι διοχέτευε αδήλωτα έσοδα στην εταιρεία.

Είναι χαρακτηριστική μία συνομιλία, στην οποία υπολογίζει τα έσοδά του, χωρίς κανένα από τα ποσά να προέρχεται από τη νόμιμη εργασία του στο αστυνομικό σώμα: «Εμένα, είναι 2.000 την ημέρα και συν έχω κλείσει συμφωνία με την Κύπρια 5.000 είναι ο μήνας. Για να τρέχω τις δουλειές της, όλα αυτά τέλος πάντων που σου έχω πει… είναι 60… 50 πες καθαρά. Συν τα 5 της άλλης, 55. Και έχω πάρει καμιά δεκαριά σπίτια, έχω και ενοίκια αρκετά. Οπότε είμαι τέλεια. Είμαι κομπλέ».

Οι αδιάφθοροι της ΕΛ.ΑΣ., σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίζουν σε επικοινωνίες του ενδείξεις και για διακίνηση ναρκωτικών.

Υπενθυμίζεται ότι η έρευνα για τον πρώην αστυνομικό ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2024 όταν άγνωστος έστειλε 3 email στα οποία ανέφερε ότι ο αστυνομικός εργάζεται σε γνωστό κλαμπ της Αθήνας, λαμβάνοντας μισθό 20.000 ευρώ το μήνα, για υπηρεσίες προστασίας και ναρκωτικών που διακινούνταν στο κλαμπ.

Ο αστυνομικός συνελήφθη τελικά για διακίνηση ναρκωτικών και έχει προφυλακιστεί.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:36WHAT THE FACT

Τρίγωνο των Βερμούδων: Αυτή είναι η τριπλή απάντηση στο κορυφαίο μυστήριο που κρύβει

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές στην Ελλάδα: Πορτοκαλί συναγερμός – Πολύ υψηλός κίνδυνος φωτίας σήμερα σε αρκετές περιοχές – Δείτε το χάρτη

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Η Γαλλία καταργεί αργίες εργαζομένων - Οργή συνδικάτων : «Επίθεση στα δικαιώματα των εργαζομένων»

06:24LIFESTYLE

Η μόδα στη νέα ψηφιακή εποχή: Όταν τα μοντέλα... δεν είναι πραγματικοί άνθρωποι - Η Vogue το έκανε πρώτη

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Μια κραυγή ανακούφισης, Scream Club: Η νέα τάση στο Σικάγο που γίνεται παγκόσμιο κίνημα «εκτόνωσης»

06:17ΚΟΣΜΟΣ

«Πνευματική γυναίκα» καλεί τους κατοίκους της Αλάσκας σε διαμαρτυρία για τη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια στο κρέας: Πώς η ευλογιά των αιγοπροβάτων εκτοξεύει τις τιμές σε αρνί και πρόβειο - Τι προβλέπουν κτηνοτρόφοι και κρεοπώλες

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Ακατάλληλες για κολύμβηση σε 13 παραλίες της Αττικής – Ποιες περιοχές περιλαμβάνει η λίστα

06:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δικαστική απόφαση – «βόμβα»: Ποιοι εργαζόμενοι άνω των 60 ετών δεν μπορούν να βγουν στη σύνταξη

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Καρέ – καρέ η στιγμή της σύλληψης υπόπτου για τον βιασμό γυναίκας

06:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αστυνομικός TikToker: Οι συνομιλίες που τον «έκαψαν» - 2.000 ευρώ την ημέρα και η «συμφωνία με την Κύπρια»

05:52ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αιτωλοακαρνανία: Στην περιοχή Παλιάμπελα Βόνιτσας η πυρκαγιά – Ήχησε το 112

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρά μελτέμια στα ανατολικά, καύσωνας στα δυτικά – Πού θα φτάσει η θερμοκρασία τους 41 βαθμούς – Η πρόβλεψη για τις 15 Αυγούστου

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 12 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14ΕΛΛΑΔΑ

ΔΥΠΑ: – Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

04:56ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Ιωνία Βόλου: Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ο 76χρονος που είχε πέσει σε πηγάδι

04:38WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 12 Αυγούστου

04:16ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Καταστροφική φωτιά στα Δαρδανέλια – Πάνω από 2.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους

03:58ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κεφαλονιά: Σε Φαρακλάτα και Λαγκάδα το μέτωπο – Εστάλησαν δύο μηνύματα από το 112

03:34ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΕΝΕΝ: Αποχή του πληρώματος του «Blue Star 1» από εργασίες φόρτωσης στις 14 Αυγούστου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:04ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Καρέ – καρέ η στιγμή της σύλληψης υπόπτου για τον βιασμό γυναίκας

03:58ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κεφαλονιά: Σε Φαρακλάτα και Λαγκάδα το μέτωπο – Εστάλησαν δύο μηνύματα από το 112

06:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αστυνομικός TikToker: Οι συνομιλίες που τον «έκαψαν» - 2.000 ευρώ την ημέρα και η «συμφωνία με την Κύπρια»

06:36WHAT THE FACT

Τρίγωνο των Βερμούδων: Αυτή είναι η τριπλή απάντηση στο κορυφαίο μυστήριο που κρύβει

23:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γερμανία: Καταρρέει η αγορά αυτοκινήτων στην Ευρώπη, προειδοποιεί η Mercedes -«Η τέλεια καταιγίδα»

08:49ΚΟΣΜΟΣ

Οι Τούρκοι ανακαλύπτουν τις... ελληνικές ρίζες τους - Η νέα τάση στο TikTok με τα τεστ DNA

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Ακατάλληλες για κολύμβηση σε 13 παραλίες της Αττικής – Ποιες περιοχές περιλαμβάνει η λίστα

06:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δικαστική απόφαση – «βόμβα»: Ποιοι εργαζόμενοι άνω των 60 ετών δεν μπορούν να βγουν στη σύνταξη

17:17ΕΛΛΑΔΑ

Σύβοτα: Τράγος ήπιε μοχίτο στη Μπέλλα Βράκα και... έγινε viral - Δείτε βίντεο

07:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι αλλάζει από αύριο στις ελληνικές τράπεζες - Τι θα ισχύσει με την ανάληψη μετρητών από τα ΑΤΜ

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: «Σασμός» ανάμεσα στους δύο Κρητικούς και τον Ελληνοκαναδό που ξυλοκόπησαν άγρια

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 12 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Η Γαλλία καταργεί αργίες εργαζομένων - Οργή συνδικάτων : «Επίθεση στα δικαιώματα των εργαζομένων»

21:16ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Άνδρας ζούσε για δύο χρόνια με το πτώμα της συντρόφου του

07:22ΕΛΛΑΔΑ

Προσοχή στους διαρρήκτες: Αυτό είναι το νέο... παλιό κόλπο για να σας τσεκάρουν

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Μια κραυγή ανακούφισης, Scream Club: Η νέα τάση στο Σικάγο που γίνεται παγκόσμιο κίνημα «εκτόνωσης»

21:40ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αυτός είναι ο ηθοποιός που θα υποδυθεί τον νέο «Ράμπο»

05:52ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αιτωλοακαρνανία: Στην περιοχή Παλιάμπελα Βόνιτσας η πυρκαγιά – Ήχησε το 112

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρά μελτέμια στα ανατολικά, καύσωνας στα δυτικά – Πού θα φτάσει η θερμοκρασία τους 41 βαθμούς – Η πρόβλεψη για τις 15 Αυγούστου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ