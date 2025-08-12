Θεσσαλονίκη: Πενήντα έξι συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών σε μια εβδομάδα
Oι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν το διάστημα από 5 - 12 Αυγούστου
Πενήντα έξι άτομα συνελήφθησαν σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των ελέγχων για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, που διενεργούν αστυνομικοί Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης.
Στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες κάνναβης, ηρωίνης, κοκαΐνης και ναρκωτικών δισκίων. Σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για παράβαση του Νόμου περί ναρκωτικών και οδηγήθηκαν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.
Oι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν το διάστημα από 5 - 12 Αυγούστου.
