Σοβαρό ατύχημα στο Λυκαβηττό - Τουρίστας έπεσε στο κενό

Ο άτυχος άνδρας έπεσε από την εκκλησία του Άη Γιώργη στα βράχια 

Σοβαρό ατύχημα στο Λυκαβηττό - Τουρίστας έπεσε στο κενό
ΛΟΦΟΣ ΤΟΥ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ
Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα, το πρωί της Τρίτης (12/8) στο Λυκαβηττό, όταν τουρίστας έπεσε στο κενό από την εκκλησία του Άη Γιώργη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για άνδρα ηλικίας μεταξύ 25 με 30 ετών, ο οποίος παρασύρθηκε από τον δυνατό άνεμο, καθώς έβγαζε φωτογραφία, με αποτέλεσμα να πέσει από το άκρο του προαυλίου του Άη Γιώργη στα βράχια και στη συνέχεια στο πλακόστρωτο -όπου περνούν τα σκαλιά.

Στο σημείο μετέβη άμεσα η Αστυνομία και κλιμάκιο του ΕΚΑΒ με μία μηχανή και ένα ασθενοφόρο. Ο τουρίστας διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Γεννηματά, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Η αστυνομία έχει διακόψει προσωρινά την πρόσβαση στον Άη Γιώργη, ενώ δημοτικοί αστυνομικοί έκλεισαν τον δρόμο από το θέατρο.

