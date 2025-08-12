Φωτιά στην Αχαΐα: Έκλεισε η Πατρών - Πύργου

Λόγω της πυρκαγιάς στην περιοχή της ΒΙΠΕ Αχαΐας, με εντολή της Τροχαίας διεκόπη η κυκλοφορία και των δύο κατευθύνσεων μεταξύ των κόμβων Οβρυάς και Κάτω Αχαΐας. Κλειστή και η Παλαιά Εθνική Οδός.

Λόγω της πυρκαγιάς στην περιοχή της ΒΙΠΕ Αχαΐας , με εντολή της Τροχαίας διεκόπη η κυκλοφορία και των δύο κατευθύνσεων μεταξύ των κόμβων Οβρυάς και Κάτω Αχαΐας. Κλειστή και η Παλαιά Εθνική Οδός, ενημερώνει η Ολυμπία Οδός.

