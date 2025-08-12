Φωτιά Αχαΐα: Εργοστάσιο στις φλόγες - Μαζικές εκκενώσεις δεκάδων οικισμών - Δείτε βίντεο

Στις φλόγες τυλίχθηκε εργοστάσιο λιπασμάτων στη Βιομηχανική Περιοχή της Πάτρας από την καταστροφική πυρκαγιά που καίει ανεξέλεγκτα στη Δυτική Αχαΐα, ενώ ακόμη μία βιομηχανική μονάδα βρίσκεται εκτός λειτουργίας.

Στάβλοι έχουν υποστεί ζημιές, ενώ το μεγάλο πύρινο μέτωπο απειλεί και σπίτια.

Δεκάδες οικισμοί εκκενώθηκαν

Μπαράζ μηνυμάτων εκκένωσης έχουν αποσταλεί από το 112, με τους κατοίκους 22 οικισμών έως τώρα να καλούνται να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Στο τελευταίο μήνυμα, που εστάλη στις 17:30, οι κάτοικοι των περιοχών Άνω Αχαΐα, Πίσω Συκιά, Τογέικα, Καρυά, Στεναίτικα, και Λευκός κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς την Κάτω Αχαΐα.

