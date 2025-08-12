Φωτιά Πρέβεζα: Μπαράζ μηνυμάτων εκκένωσης - Αγωνιώδη έκκληση για εναέρια μέσα από τον δήμαρχο Ζηρού

Ανεξέλεκτο μαίνεται το πύρινο μέτωπο στο Δήμο Ζηρού στην Πρέβεζα, κοντά στην Φιλιππιάδα, με δύο νέα μηνύματα από το 112 για εκκένωση και ετοιμότητα να λαμβάνουν οι κάτοικοι.

Οι κάτοικοι των περιοχών Αγία Παρασκευή και Βαθύ καλούνται να εκκενώσουν προς Κερασώνα.

Στο δεύτερο μήνυμα που εκδόθηκε, οι κάτοικοι των περιοχών Παπαδάτες, Γαλατάς, Ριζοβούνι, Μελιανά και Ζερβός καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Διαβάστε επίσης