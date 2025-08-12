Φωτιά Πρέβεζα: Μπαράζ μηνυμάτων εκκένωσης - Αγωνιώδη έκκληση για εναέρια μέσα από τον δήμαρχο Ζηρού
Νέο μήνυμα για εκκένωση έλαβαν οι κάτοικοι του Δήμου Ζηρού στην Πρέβεζα
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ανεξέλεκτο μαίνεται το πύρινο μέτωπο στο Δήμο Ζηρού στην Πρέβεζα, κοντά στην Φιλιππιάδα, με δύο νέα μηνύματα από το 112 για εκκένωση και ετοιμότητα να λαμβάνουν οι κάτοικοι.
Οι κάτοικοι των περιοχών Αγία Παρασκευή και Βαθύ καλούνται να εκκενώσουν προς Κερασώνα.
Στο δεύτερο μήνυμα που εκδόθηκε, οι κάτοικοι των περιοχών Παπαδάτες, Γαλατάς, Ριζοβούνι, Μελιανά και Ζερβός καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Φωτιά τώρα στον Κάλαμο
ΕΛΛΑΔΑ
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:28 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Χίος: Νέα ενεργοποίηση του 112 - Εκκένωση 3 οικισμών
17:57 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά στην Αχαΐα: Έκλεισε η Πατρών - Πύργου
12:59 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ