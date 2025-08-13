«Μαϊμού» αστυνομικοί «χτυπούν» καταστήματα εστίασης σε όλη τη χώρα

Αναστάτωση σε καταστήματα εστίασης, καφέ και γρήγορου φαγητού σημειώθηκαν σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα πληροφορίες του Newsbomb, απατεώνες τηλεφωνούν σε καταστήματα εστίασης, παρουσιάζοντας ψευδώς ότι καλούν από αστυνομικό τμήμα.

Υποδύονται αστυνομικούς ή αξιωματικούς υπηρεσίας και ζητούν «εξυπηρέτηση» με την αγορά μιας προπληρωμένης κάρτας Paysafe αξίας 100 ευρώ, συχνά ισχυριζόμενοι ότι προορίζεται για ανάγκες κρατουμένων.

Οι υπάλληλοι, θεωρώντας ότι πρόκειται για πραγματικούς αστυνομικούς, αγοράζουν την κάρτα από περίπτερο και αποστέλλουν τους κωδικούς μέσω κινητού τηλεφώνου, το οποίο ανήκει σε συνεργούς των απατεώνων (αχυρανθρώπους).

Εκατοντάδες καταστήματα σε όλη την Ελλάδα έχουν πέσει θύματα της συγκεκριμένης απάτης, η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα.