Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 13 Αυγούστου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 13 Αυγούστου
00.00/
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Μπλόκο στη "Δευτέρα Παρουσία" του Τσίπρα
Ελεύθερος Τύπος: 8 μπόνους για συνεπείς φορολογούμενους
Η Καθημερινή: Τέταρτη φρεγάτα με ευρωδάνεια
Τα Νέα: Επικουρικές. Οι γονικές παροχές... κάνουν ράλι
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 13 Αυγούστου
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:58 ∙ WHAT THE FACT
Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 13 Αυγούστου
04:36 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά στην Αττική: Στις φλόγες χώρος εμπορίου στο Κορωπί
00:38 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος