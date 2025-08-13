Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 13 Αυγούστου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 13 Αυγούστου

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 13 Αυγούστου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Μπλόκο στη "Δευτέρα Παρουσία" του Τσίπρα

Ελεύθερος Τύπος: 8 μπόνους για συνεπείς φορολογούμενους

Η Καθημερινή: Τέταρτη φρεγάτα με ευρωδάνεια

Τα Νέα: Επικουρικές. Οι γονικές παροχές... κάνουν ράλι

07:05ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Μέγαρα: «Έχει σχεδόν σβήσει, υπάρχουν μόνο μικροεστίες», λέει ο δήμαρχος

06:58ΕΛΛΑΔΑ

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ για τον τίτλο της… Υπερπρωταθλήτριας! | Πού θα δείτε το UEFA Super Cup

06:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μάχη γιγάντων στην τεχνητή νοημοσύνη: Η Perplexity AI βάζει στο στόχαστρο το Chrome της Google - Η τολμηρή προσφορά

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Βλαδίμηρος Κυριακίδης: Η απάντηση του Δημάρχου Χανίων μετά την αγανάκτηση του ηθοποιού σε παράστασή του στα Χανιά

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία σπάει την ουκρανική πρώτη γραμμή - Τι φοβάται το Κίεβο λίγο πριν το τε α τετ Πούτιν - Τραμπ στο Άνκρορατζ

06:24ΥΓΕΙΑ

Ο πόλεμος της «υγρής πρωτεΐνης»: Οι κολοσσοί των τροφίμων δημιουργούν νέα προϊόντα σαν συμπληρώματα για τα φάρμακα απώλειας βάρους

06:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με ισχυρά μελτέμια και η Τετάρτη – «Κλείδωσε» η πρόγνωση για τις 15 Αύγουστου

06:12ΕΛΛΑΔΑ

«Μαϊμού» αστυνομικοί «χτυπούν» καταστήματα εστίασης σε όλη τη χώρα

06:10ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Πύρινες γλώσσες πνίγουν Πάτρα, Χίο, Πρέβεζα, Ζάκυνθο και Ιωάννινα – Φωτιά τα ξημερώματα και στα Μέγαρα - 4.850 πυροσβέστες στη μάχη

06:08ΕΛΛΑΔΑ

«Υγροί τάφοι» οι παραλίες της Κρήτης: Δύο ζωές χάθηκαν σε λίγες ώρες - 11 πνιγμοί στο Ηράκλειο φέτος

06:04ΕΘΝΙΚΑ

Η Τουρκία προχωρά σεισμικές έρευνες στα χωρικά ύδατα της Λιβύης – Το σχέδιο της Άγκυρας

05:40ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Mέγαρα: Μήνυμα από το 112 στον Άγιο Κωνσταντίνο – Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 13 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:28ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Σορός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης στον χώρο εμπορίου

05:16ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές στην Ελλάδα: Πορτοκαλί συναγερμός – Πολύ υψηλός κίνδυνος φωτιάς σήμερα σε αρκετές περιοχές – Δείτε το χάρτη

05:00ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αττική: Στις φλόγες δασική έκταση στον Άγιο Κωνσταντίνο Μεγάρων – Ήχησε το 112

04:58WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 13 Αυγούστου

04:36ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αττική: Στις φλόγες χώρος εμπορίου στο Κορωπί

04:08ΥΓΕΙΑ

Φωτιές στην Ελλάδα: Σε ετοιμότητα το ΕΚΑΒ σε Αχαΐα, Πρέβεζα, Αιτωλοακαρνανία, Ζάκυνθο και Χίο

