Διακοπές νερού την Τετάρτη (13/8) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 13 Αυγούστου, διακοπές στην υδροδότηση.
Διακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΘΗΝΑ, EKTAKTH
ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΑΘΗΝΑ, ΠΑΤΗΣΙΑ
Ζερβού Ηλία και Μπαλάσκα
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, EKTAKTH
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
Μετσόβου και Χαρ. Τρικούπη
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ, EKTAKTH
Ν. ΣΜΥΡΝΗ Α
Σκοπέλου και Διγενή Ακρίτα
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, EKTAKTH
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Απολλωνίας και Αρτεμισίου
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, EKTAKTH
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Αρτεμισίου και Άγιου Σώστη
