Φωτιά Ηλεία: Μήνυμα του 112 στο Καπελέτο

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ ? Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Καπελέτο της Περιφερειακής Ενότητας #Ηλείας ‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt @pyrosvestiki @hellenicpolice

Μήνυμα να παραμείνουν σε ετοιμότητα έλαβαν οι κάτοικοι της περιοχής Καπελέτο στην Ηλεία, εξαιτίας της δασικής πυρκαγιάς που μάινεται στην περιοχή.

