Φωτιά Ηλεία: Μήνυμα του 112 στο Καπελέτο
Οι κάτοικοι της περιοχής καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα για νέα μηνύματα
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Μήνυμα να παραμείνουν σε ετοιμότητα έλαβαν οι κάτοικοι της περιοχής Καπελέτο στην Ηλεία, εξαιτίας της δασικής πυρκαγιάς που μάινεται στην περιοχή.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:19 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΠΑΟΚ: Χωρίς Τάισον με Βόλφσμπεργκερ – Όσα δήλωσε ο Ράζβαν Λουτσέσκου
16:04 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ο Τριάντης είπε όχι στους Αυστραλούς και επέλεξε Εθνική Ελλάδας
15:45 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα
15:22 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ