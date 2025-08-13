Φωτιά Αχαΐα: Στις φλόγες η Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου στο Μπάλα Πατρών
Μοναχές, πυροσβέστες και εθελοντές δίνουν τιτάνια μάχη για τον περιορισμό της καταστροφής
Στις φλόγες βρίσκεται η Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου στο Μπάλα Πατρών, με την καταστροφική πυρκαγιά να καίει τη σκεπή του γυναικείου μοναστηριού.
Οι πυροσβέστες, οι μοναχές και εθελοντές δίνουν τιτάνια μάχη για να περιορίσουν το μέγεθος της καταστροφής.
