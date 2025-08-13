Φωτιά Αχαΐα: Στις φλόγες η Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου στο Μπάλα Πατρών

Στις φλόγες βρίσκεται η Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου στο Μπάλα Πατρών, με την καταστροφική πυρκαγιά να καίει τη σκεπή του γυναικείου μοναστηριού.

Οι πυροσβέστες, οι μοναχές και εθελοντές δίνουν τιτάνια μάχη για να περιορίσουν το μέγεθος της καταστροφής.

Διαβάστε επίσης