Φωτιά Αχαΐα: Νέο μήνυμα εκκένωσης από το 112
Οι κάτοικοι της περιοχής Ρωμανός καλούνται να εκκενώσουν προς Πάτρα
Μήνυμα εκκένωσης έλαβαν οι κάτοικοι της περιοχής Ρωμανός εξαιτίας της μεγάλης πυρκαγιάς που μαίνεται στην Αχαΐα. Καλούνται να απομακρυνθούν προς Πάτρα.
