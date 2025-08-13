Φωτιά στη Ζάκυνθο: Νέο μήνυμα 112 για εκκένωση από 4 περιοχές

Οι κάτοικοι των περιοχών Μουζάκι, Λαγωπόδο, Ρομίρι και Παντοκράτορα στη Ζάκυνθο καλούνται να απομακρυνθούν προς την Χώρα, εξαιτίας της πυρκαγιάς που μαίνεται στην περιοχή.

Τα πύρινα μέτωπα αυτή την ώρα στη Ζάκυνθο είναι είναι διάσπαρτα ενώ ιδιαίτερα κρίσιμη είναι η κατάσταση στην τοποθεσία Καταλούπου.