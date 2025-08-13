Φωτιά στην Αχαΐα: Έκλεισε η περιμετρική Πατρών

Μεγάλα προβλήματα καταγράφονται στο οδικό δίκτυο της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής, λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς που μαίνεται στην Αχαΐα.

Η Περιμετρική Πατρών (Εθνική Οδός) έχει κλείσει και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, τόσο προς Πύργο όσο και προς Αθήνα, στο τμήμα από τον Άγιο Βασίλειο έως τον κόμβο Εγλυκάδας, εξαιτίας των πυκνών καπνών και της εγγύτητας του μετώπου της φωτιάς στις οδικές αρτηρίες.

Η κυκλοφορία αποκαθίσταται σταδιακά, με απόλυτη προτεραιότητα στα οχήματα άμεσης ανάγκης.

Παράλληλα, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αποκλεισμοί ισχύουν σε καίρια σημεία:

Στην οδό Πανεπιστημίου, από την Αρεθά έως τη Διοδώρου.

Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου, από την Κάτω Αχαΐα έως τον κόμβο Εγλυκάδας Πατρών.

Στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου, από την Κάτω Αχαΐα έως την Οβρυά Πατρών.

Οι αρχές καλούν τους οδηγούς να αποφεύγουν τις μετακινήσεις στις συγκεκριμένες περιοχές και να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας.