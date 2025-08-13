Φωτιά Πρέβεζα: Μήνυμα εκκένωσης στον Αμμότοπο Άρτας
Το πύρινο μέτωπο απειλεί οικισμούς στην Άρτα
Νέο μήνυμα εκκένωσης εξαιτίας της μεγάλης δασικής πυρκαγιάς που μαίνεται στην Πρέβεζα, στο δήμο Ζηρού. Οι κάτοικοι της περιοχής Αμμότοπος Άρτας καλούνται να απομακρυνθούν προς Κιάφα.
