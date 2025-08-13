Φωτιά Πρέβεζα: Μήνυμα εκκένωσης στον Αμμότοπο Άρτας

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ ? Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας ‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Αμμότοπος #Άρτας απομακρυνθείτε προς #Κιάφα ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt @pyrosvestiki @hellenicpolice

Νέο μήνυμα εκκένωσης εξαιτίας της μεγάλης δασικής πυρκαγιάς που μαίνεται στην Πρέβεζα, στο δήμο Ζηρού. Οι κάτοικοι της περιοχής Αμμότοπος Άρτας καλούνται να απομακρυνθούν προς Κιάφα.

