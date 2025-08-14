Πυρκαγιές στην Αχαΐα: Από βλάβη στη ΔΕΔΔΗΕ ξεκίνησε η φωτιά στο Γηροκομείο

Μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αχαΐα κατέκαψε χιλιάδες στρέμματα δάσους και περιουσίες. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Πυροσβεστικής, η πυρκαγιά φέρεται να προκλήθηκε από βλάβη στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ.

Στην Πάτρα, η έρευνα συνεχίζεται για τις πυρκαγιές στις περιοχές Γηροκομείο και Συχαινά, όπου έχουν συλληφθεί τρία άτομα ως ύποπτα για εμπρησμό. Ένας εκ των συλληφθέντων έχει ήδη ομολογήσει.

Οι αρχικές ενδείξεις δείχνουν ότι η φωτιά στο Γηροκομείο προκλήθηκε από εμπρησμό, ενώ στην περιοχή των Συχαινών φαίνεται ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από άλλη αιτία, με τον ομολογήσαντα να επιχειρεί πιθανόν να ανάψει φωτιά σε διαφορετικό σημείο.

Η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται και τα τελικά αποτελέσματα για τα αίτια αναμένονται μέσα στις επόμενες ώρες.

