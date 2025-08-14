Φωτιά Αχαΐα: Δύο προσαγωγές για την πυρκαγιά στην περιοχή Μπάλας
Η αναζωπύρωση της πυρκαγιάς στην περιοχή εκδηλώθηκε τις απογευματινές ώρες της Πέμπτης (14/08).
Δύο άτομα έχουν προσαχθεί στην Ασφάλεια Πατρών, τα οποία εντοπίστηκαν στην περιοχή του Μπάλα Πατρών, μετά την αναζωπύρωση της φωτιάς που εκδηλώθηκε τις απογευματινές ώρες.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αστυνομία προχώρησε στις προσαγωγές των δύο ατόμων έπειτα από μαρτυρίες που είχε στην διάθεσή της για τις κινήσεις τους στην περιοχή πριν εκδηλωθεί η αναζωπύρωση της πυρκαγιάς.
