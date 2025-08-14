Φωτιά στο Τζάνειο Νοσοκομείο
Φωτιά σε υπόγειο χώρο του Τζανείου Νοσοκομείου στον Πειραιά προκάλεσε το βράδυ της Πέμπτης κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης, λίγο μετά τις 20:30, στο Τζάνειο Νοσοκομείο στον Πειραιά.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb.gr, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε υπόγειο χώρο του νοσοκομείου, προκαλώντας κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα, έπειτα από σχετική εντολή που δόθηκε στις 20:30.
Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, ενώ η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, περιορίζοντας τον κίνδυνο επέκτασης σε άλλους χώρους του νοσοκομείου.
Οι αρχές ερευνούν τα αίτια που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:57 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
LIVE ΑΕΚ – Άρης Λεμεσού 1-1: Παράταση στην «OPAP Arena»
22:45 ∙ ΠΑΙΔΕΙΑ