Φωτιά στο Τζάνειο Νοσοκομείο

Φωτιά σε υπόγειο χώρο του Τζανείου Νοσοκομείου στον Πειραιά προκάλεσε το βράδυ της Πέμπτης κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Φωτιά στο Τζάνειο Νοσοκομείο
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης, λίγο μετά τις 20:30, στο Τζάνειο Νοσοκομείο στον Πειραιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb.gr, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε υπόγειο χώρο του νοσοκομείου, προκαλώντας κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα, έπειτα από σχετική εντολή που δόθηκε στις 20:30.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, ενώ η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, περιορίζοντας τον κίνδυνο επέκτασης σε άλλους χώρους του νοσοκομείου.

Οι αρχές ερευνούν τα αίτια που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – Άρης Λεμεσού 1-1: Παράταση στην «OPAP Arena»

22:56ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Δεκαπενταύγουστος: Τι σημαίνει τελικά η ευχή «Καλή Παναγιά» - Είναι σωστό ή λάθος;

22:53ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αχαΐα: Τον παρέσυρε το αγροτικό του και σκοτώθηκε

22:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Live Σαχτάρ Ντόνετσκ – Παναθηναϊκός 0-0 Παράταση

22:45ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε ανοίγουν τα σχολεία για τη νέα σχολική χρονιά 2025- 2026

22:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βόλφσμπεργκερ – ΠΑΟΚ 0-1: Ο Καμαρά στο 115’ τον έστειλε στα play offs του Europa League!

22:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θερινές εκπτώσεις: Πότε τελειώνουν - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές

22:33ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Προθεσμία για απολογία έλαβε ο 25χρονος κατηγορούμενος για εμπρησμό

22:26ΕΛΛΑΔΑ

Επιστροφή στις μνήμες του 1999: Τι σημαίνουν τα χρωματιστά σύμβολα στα πυρόπληκτα σπίτια της Πάτρας

22:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Βασιλίσσης Όλγας επανέρχεται στην κυκλοφορία - «Η Αθήνα που θέλουμε», λέει ο Χάρης Δούκας

22:16ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Αχαΐα: Δύο προσαγωγές για την πυρκαγιά στην περιοχή Μπάλας

22:11ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

22:08ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 14/8/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τα 26,5 εκατομμύρια ευρώ

22:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεντρική Μακεδονία: Στη φυλακή αλλοδαπός με καταδίκη 9 ετών για ναρκωτικά, όπλα και πλαστά έγγραφα

22:03ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ο Πούτιν «δεν θα τα βάλει μαζί μου» στην Αλάσκα

21:59ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Τζάνειο Νοσοκομείο

21:51ΕΛΛΑΔΑ

Μήλος: 17 συλλήψεις υπαλλήλων και στελεχών του Δήμου για περιβαλλοντική ρύπανση

21:47ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Η απάντηση του μέσω του δικηγόρου του - «Είμαι στο ψυχιατρείο αλλά με τύλιξαν σε μια κόλλα χαρτί»

21:46ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Καταδίκη από ΟΗΕ στο σχέδιο ανέγερσης οικισμού - Αντιβαίνει του διεθνούς δικαίου

21:39ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Αχαΐα: Εκτεταμένες ζημιές στην περιμετρική Πατρών προκάλεσε η πυρκαγιά - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:47ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Η απάντηση του μέσω του δικηγόρου του - «Είμαι στο ψυχιατρείο αλλά με τύλιξαν σε μια κόλλα χαρτί»

17:28ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Αποκλειστικό Newsbomb - Οι δραματικές στιγμές που τον οδήγησαν στο Δρομοκαΐτειο

22:53ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αχαΐα: Τον παρέσυρε το αγροτικό του και σκοτώθηκε

16:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αρχίζουν βροχές - Πότε «βλέπει» την πρώτη οργανωμένη κακοκαιρία το ECMWF

14:13ΕΛΛΑΔΑ

14 Αυγούστου 2005: Η πτήση - φάντασμα της Helios προς τον θάνατο, συνοδεία δύο F 16 - Ο ηρωισμός ενός ανθρώπου έσωσε την Αθήνα

17:02ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Η ανατριχιαστική ανακάλυψη του ιατροδικαστή - Σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά

19:19ΕΛΛΑΔΑ

«Κάψατε όλη την Πάτρα»: Προπηλάκισαν τους κατηγορούμενους εμπρηστές έξω από τα δικαστήρια

21:59ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Τζάνειο Νοσοκομείο

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Είχε νοσηλευτεί ξανά σε ψυχιατρείο - Οι 10 ημέρες στο 414 της Πεντέλης

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

21:01ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Δεκαπενταύγουστος Αυτά είναι τα θαύματα της Παναγίας στην ιστορία του Ελληνισμού

22:11ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

18:18LIFESTYLE

Δημήτρης Καλλιβωκάς: Δύσκολες ώρες για τον ηθοποιό - Το δράμα της τυφλής συζύγου του

21:36LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Στο πλάι του ο Γιώργος Τσαλίκης - «Η ψυχική υγεία δεν είναι ντροπή»

22:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Live Σαχτάρ Ντόνετσκ – Παναθηναϊκός 0-0 Παράταση

17:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Aποκαλύψεις για τον αστυνομικό του TikTok: Σοκάρουν νέοι διάλογοι - «Εγώ... πίνω»

20:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Αρναούτογλου για 6 περιοχές - Η ημερομηνία που αλλάζει το σκηνικό

22:08ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 14/8/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τα 26,5 εκατομμύρια ευρώ

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Εισήχθη στο «Δρομοκαΐτειο» με εισαγγελική εντολή

22:03ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ο Πούτιν «δεν θα τα βάλει μαζί μου» στην Αλάσκα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ