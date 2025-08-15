Φωτιά σε διαμέρισμα στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη
Στο σημείο επιχείρησαν επτά Πυροσβέστες
00.00/
Πυρκαγιά από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα (Παρασκευή 15/8), σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στο δήμο Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη Αττικής.
Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν επτά Πυροσβέστες με τρία οχήματα.
Ακολουθεί, η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για το περιστατικό.
Trending
Φωτιά στο Τζάνειο Νοσοκομείο
ΕΛΛΑΔΑ
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:14 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά σε διαμέρισμα στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη
00:57 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός: Μετά την πρόκριση παίρνει και Καλάμπρια!
00:50 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Τραμπ – Πούτιν: Έκκληση του Πατριάρχη Βαρθολομαίου για ειρήνη
00:26 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Επιτόκια και πληθωρισμός στο επίκεντρο της συνεδρίασης στη Wall Street
00:05 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Σαχτάρ – Παναθηναϊκός 3-4 (πέναλτι): Τεράστια πρόκριση για το «τριφύλλι»!
23:42 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Κίνα: Αύξηση 13,3% κατέγραψε η παραγωγή οχημάτων τον Ιούλιο
23:22 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 15 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο
21:59 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος