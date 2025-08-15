Φωτιά σε διαμέρισμα στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη

Πυρκαγιά από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα (Παρασκευή 15/8), σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στο δήμο Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη Αττικής.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν επτά Πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Ακολουθεί, η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για το περιστατικό.