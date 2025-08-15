Γαύδος: Άμεση διακομιδή 78χρονου στα Σφακιά για νοσοκομειακή περίθαλψη

Ώρες αγωνίας έζησε η οικογένεια ενός 78χρονου, για τον οποίο κρίθηκε απαραίτητη η άμεση μεταφορά από τη Γαύδο στα Σφακιά.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, υπό τον συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού – Ελληνικής Ακτοφυλακής, οργανώθηκε άμεσα επιχείρηση για τη διακομιδή του ηλικιωμένου. Ο 78χρονος μεταφέρθηκε από το λιμάνι Καραβέ της Γαύδου στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων με το Ε/Γ-Τ/Ρ «ΘΕΟΦΙΛΟΣ» Ν.Χ. 627.

Στο λιμάνι των Σφακίων τον ανέμενε ασθενοφόρο, το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο για περαιτέρω φροντίδα και παρακολούθηση.