Γαύδος: Άμεση διακομιδή 78χρονου στα Σφακιά για νοσοκομειακή περίθαλψη
Στο λιμάνι των Σφακίων τον ανέμενε ασθενοφόρο, το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο για περαιτέρω φροντίδα και παρακολούθηση
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ώρες αγωνίας έζησε η οικογένεια ενός 78χρονου, για τον οποίο κρίθηκε απαραίτητη η άμεση μεταφορά από τη Γαύδο στα Σφακιά.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, υπό τον συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού – Ελληνικής Ακτοφυλακής, οργανώθηκε άμεσα επιχείρηση για τη διακομιδή του ηλικιωμένου. Ο 78χρονος μεταφέρθηκε από το λιμάνι Καραβέ της Γαύδου στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων με το Ε/Γ-Τ/Ρ «ΘΕΟΦΙΛΟΣ» Ν.Χ. 627.
Στο λιμάνι των Σφακίων τον ανέμενε ασθενοφόρο, το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο για περαιτέρω φροντίδα και παρακολούθηση.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:58 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Νίκος Δένδιας: Συναντήθηκε με τον υπουργό Άμυνας της Εσθονίας
21:32 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κέρκυρα: Υπό έλεγχο η φωτιά στο χωριό Γαζάτικα
20:51 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Πρεμιέρα στη La Liga με γκάφα τερματοφύλακα και «δώρο» το πρώτο γκολ
20:11 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Σουηδία: Ένας νεκρός μετά από πυροβολισμούς κοντά σε τζαμί
20:04 ∙ ΑΠΟΨΕΙΣ
Από το Ελσίνκι στην Αλάσκα, με φόντο τα μεγάλα deals
20:00 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Πρόβλημα με Μούσα, πιθανό να χάσει το Eurobasket ο Βόσνιος
19:10 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Προσωπικός αριθμός: Τι αλλάζει από 5 Σεπτέμβριου
19:19 ∙ ΚΟΣΜΟΣ