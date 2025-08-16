Κέρκυρα: Επιχείρηση διάσωσης τουρίστα στην Παλαιοκαστρίτσα - Έπεσε σε επικίνδυνο σημείο σε μονοπάτι

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση διάσωσης από την Πυροσβεστική Υπηρεσία στην Παλαιοκαστρίτσα Κέρκυρας, με στόχο τον απεγκλωβισμό ενός νεαρού ατόμου κάτω από το μοναστήρι της περιοχής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για έφηβο αλλοδαπό τουρίστα, ο οποίος επιχειρώντας να ακολουθήσει μονοπάτι κοντά στο μοναστήρι, αποπροσανατολίστηκε και κατέληξε σε ιδιαίτερα επικίνδυνο σημείο, από το οποίο δεν μπορούσε να επιστρέψει.

Στο σημείο επιχειρούν πυροσβέστες με τη συνδρομή αναρριχητών, οι οποίοι κατεβαίνουν από τη βραχώδη πλαγιά προκειμένου να προσεγγίσουν και να απεγκλωβίσουν τον νεαρό. Ο έφηβος, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεν έχει τραυματιστεί, ωστόσο βρίσκεται σε κατάσταση σοκ.