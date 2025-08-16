Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλαμαριά - Απεγκλωβισμός ενός ατόμου
Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Υπό έλεγχο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε διαμέρισμα στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία χρειάστηκε να απομακρυνθεί ένας άνδρας από την πολυκατοικία, ενώ στην επιχείρηση της κατάσβεσης συμμετείχαν 12 πυροσβέστες και τέσσερα οχήματα.
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
