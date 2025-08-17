Αιτωλοακαρνανία: Επικίνδυνη πυρκαγιά στην Ιόνια οδό κοντά στην Γουριώτισσα
Την επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν και εναέρια μέσα πυρόσβεσης
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Από σκασμένο ελαστικό φορτηγού σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες εκδηλώθηκε φωτιά στο πρανές της Ιονίας Οδού το μεσημέρι της Κυριακής (17/8) που γρήγορα εξαπλώθηκε στον κάμπο της Γουριώτισσας του δήμου Αγρινίου.
Όπως αναφέρει το agriniopress.gr, η φωτιά καίει αγροτικές εκτάσεις και σύμφωνα με πληροφορίες έχουν προκληθεί ζημιές σε αποθήκες και αγροτικά μηχανήματα. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 3 περίπου το μεσημέρι.
Δείτε video από το agriniotv:
Επι τόπου επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις ρίψεις νερού γίνονται από αεροσκάφη, ενώ διακόπηκε προσωρινά και η κυκλοφορία στο ρεύμα της Ιόνιας οδού προς Αθήνα.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:35 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κέρκυρα: Κλαρκ έπεσε στο λιμάνι και χτύπησε κρουαζιερόπλοιο
16:22 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη: Φωτιά τώρα σε ξερά χόρτα κοντά στη Μουδανιών
16:18 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ολυμπιακός: «Μια ανάσα» από την απόκτηση του Ενρίκε Ταλίς
15:19 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Διαρρήκτες σε ψητοπωλείο της Ρόδου - Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση τους
12:40 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Συνελήφθη αδερφός πασίγνωστης παρουσιάστριας στη Νέα Ερυθραία
14:56 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ