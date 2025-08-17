Αιτωλοακαρνανία: Επικίνδυνη πυρκαγιά στην Ιόνια οδό κοντά στην Γουριώτισσα 

Από σκασμένο ελαστικό φορτηγού σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες εκδηλώθηκε φωτιά στο πρανές της Ιονίας Οδού το μεσημέρι της Κυριακής (17/8) που γρήγορα εξαπλώθηκε στον κάμπο της Γουριώτισσας του δήμου Αγρινίου.

Όπως αναφέρει το agriniopress.gr, η φωτιά καίει αγροτικές εκτάσεις και σύμφωνα με πληροφορίες έχουν προκληθεί ζημιές σε αποθήκες και αγροτικά μηχανήματα. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 3 περίπου το μεσημέρι.

Δείτε video από το agriniotv:

Επι τόπου επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις ρίψεις νερού γίνονται από αεροσκάφη, ενώ διακόπηκε προσωρινά και η κυκλοφορία στο ρεύμα της Ιόνιας οδού προς Αθήνα.