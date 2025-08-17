Τραγωδία στο Αιγάλεω: Νεκρή 65χρονη έπειτα από πυρκαγιά σε διαμέρισμα
Εξετάζεται το σενάριο η φωτιά να ξεκίνησε από αναμμένο τσιγάρο
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Χωρίς τις αισθήσεις της βρέθηκε 65χρονη, μετά από πυρκαγιά σε ισόγειο χώρο διπλοκατοικίας, όπου διέμενε στο Αιγάλεω.
Η Πυροσβεστική κλήθηκε για πυρκαγιά στο διαμέρισμα, αλλά όταν έφτασαν τα οχήματα η φωτιά είχε σβηστεί από περίοικους, πριν προλάβει να πάρει διαστάσεις.
Οι πυροσβέστες που μπήκαν στο χώρο, βρήκαν τη γυναίκα, η οποία έφερε εγκαύματα, νεκρή πάνω στο κρεβάτι της.
Για το τραγικό περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα, που ερευνά την εκδοχή να προκλήθηκε η φωτιά από αναμμένο τσιγάρο.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:50 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
La Liga: Η Μπιλμπάο του Βαλβέρδε νίκησε την Σεβίλλη του Αλμέιδα
21:52 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Οριστικοποιήθηκε η πώληση του Νεμάνια Μαξίμοβιτς στην Σαμπάμπ Αλ Αχλί
21:49 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Εορτολόγιο 18 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο
20:20 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πέθανε η ηθοποιός Έλενα Καρπέτα
12:40 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Συνελήφθη αδερφός πασίγνωστης παρουσιάστριας στη Νέα Ερυθραία
13:59 ∙ LIFESTYLE