Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο καθηγητής του ΑΠΘ Χρυσόστομος Σταμούλης

Σε ηλικία 61 ετών

Newsbomb

Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο καθηγητής του ΑΠΘ Χρυσόστομος Σταμούλης

Ο καθηγητής του ΑΠΘ Χρυσόστομος Σταμούλης

Αρχείου - Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 61 ετών ο καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) Χρυσόστομος Σταμούλης, σκορπίζοντας θλίψη στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Ο Χρυσόστομος Σταμούλης ήταν Καθηγητής της Δογματικής και Συμβολικής Θεολογίας στο Τμήμα Θεολογίας του ΑΠΘ. Σπούδασε στα Πανεπιστήμια της Θεσσαλονίκης, του Βελιγραδίου και του Durham της Αγγλίας.

Έχει διδάξει ως επισκέπτης καθηγητής και έχει δώσει διαλέξεις στην Ευρώπη (Centre for Theology and Religious Studies, Lund University, Lund Sweden· Moscow Spiritual Academy, Sergiev Posad-Moscow, Russia· Faculty of Orthodox Theology "Justinian Marina", University of Bucharest, Bucharest Romania· Faculty of Orthodox Theology "D. Staniloae", University of Iasi, Iasi Romania· Faculty of Orthodox Theology "Bishop Dr. Vasile Coman", University of Oradea, Oradea Romania· Faculty of Orthodox Theology, University of Belgrade, Belgrade Serbia· Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία Κύπρος· Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία Κύπρος), στην Ασία (St John of Damascus Institute of Theology, Balamand University, Balamand Lebanon) και στις Η.Π.Α. (Greek Orthodox School of Theology, Hellenic College Holy Cross, Brookline, Boston USA· Center for the Study of World Religions, Harvard Divinity School, Boston USA· Department of History of Art and Architecture, Harvard University, Boston USA· Mahindra Humanities Center, Harvard University, Boston USA· Institute of Eastern Mediterranean Studies, Emmanuel College, Boston USA· "St. Sava" Serbian Orthodox School of Theology, Chicago USA).

Κυριότερα έργα του είναι: Holy Beauty. Prolegomena to an Orthodox Philocalic Aesthetics, εκδ. James Clarc, London 2022· Broken Bridges. An Introduction to Orthodox Fundamentalism, εκδ. Sebastian Press, Alhambra|California 2021· Φάγαμε ήττα. Κείμενα για τον αυτοεγκλωβισμό της Ορθοδοξίας, εκδ. Αρμός, Αθήνα 2021· Τι γυρεύει η αλεπού στο παζάρι; Κείμενα για το διάλογο της Ορθοδοξίας με την πόλη, την πολιτική και τον πολιτισμό, εκδ. Αρμός, Αθήνα 2016· Έρωτας και σεξουαλικότητα. Αφήγηση διεπιστημονική, από την αρχαιότητα στο σήμερα, από τους μικροοργανισμούς στον άνθρωπο (επιμέλεια), εκδ. Αρμός, Αθήνα 2014· ΄Ωσπερ ξένος και αλήτης ή σάρκωση η μετανάστευση της αγάπης, εκδ. Ακρίτας, Αθήνα 2010· Έρως και θάνατος. Δοκιμή για έναν πολιτισμό της σάρκωσης, εκδ. Ακρίτας, Αθήνα 2009 & εκδ. Αρμός, Αθήνα 2019∙ Η γυναίκα του Λωτ και η σύγχρονη θεολογία, εκδ. Ίνδικτος, Αθήνα 2008 & Αρμός 2014∙ Κάλλος το άγιον. Προλεγόμενα στη φιλόκαλη αισθητική της Ορθοδοξίας, εκδ. Ακρίτας, Αθήνα 2004, 2005, 2008. 2010· Περί φωτός. Προσωπικές ή φυσικές ενέργειες; Συμβολή στη σύγχρονη περί Αγίας Τριάδος προβληματική στον Ορθόδοξο χώρο, εκδ. «Το Παλίμψηστον», Θεσσαλονίκη 1999, 2007· Θεοτόκος και ορθόδοξο δόγμα. Σπουδή στη διδασκαλία του αγίου Κυρίλλου Αλεξανδρείας, εκδ. «Το Παλίμψηστον», Θεσσαλονίκη 1996, 2003.

Μελέτες του έχουν δημοσιευθεί στα αγγλικά, ιταλικά, γαλλικά, γερμανικά, σερβικά, ρουμανικά και ρωσικά.

Τη διετία 2011-2013 υπήρξε πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας του Α.Π.Θ., θέση στην οποία επανεξελέγη για τη διετία 2013-2015.

Από 1/9/2021 έως 31/8/2024 υπήρξε Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Ήταν Άρχων διδάσκαλος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας (Το οφφίκιον του απένειμε ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος στις 26 Μαΐου του 2022, στον Ι.Ν. Αγίας Τριάδος της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης).

Επίσης:

- Διευθυντής του «Διεθνούς Παρατηρητηρίου Θρησκευτικού Φονταμενταλισμού» της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως (ΦΕΚ 287/673, αριθμ. Φυλ. 2108 7/4/2024).

- Πρόεδρος της Φοιτητικής Πανεπιστημιακής Λέσχης του ΑΠΘ (2022-).

- Μέλος της Συνοδικής Επιτροπής επί της Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως και Επιμορφώσεως του Εφημεριακού Κλήρου, της Εκκλησίας της Ελλάδος και

- του Διοικητικού Συμβουλίου του Κε.Δ.Α.Κ. (Κέντρο Διαφυλάξεως Αγιορειτικής Κληρονομιάς)

- του The Maliotis Cultural Center Committee (Hellenic College|Holy Cross της Αρχιεπισκοπής Αμερικής).

- της Συντακτικής Επιτροπής του Περιοδικού «Θεολογία», της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

- του Γραφείου της Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος στις Βρυξέλλες.

- της Διεθνούς Εκδοτικής Επιτροπής του περιοδικού της Θεολογικής Σχολής Ep. Dr. Vasile Coman του Πανεπιστημίου της Oradea της Ρουμανίας.

- της Διεθνούς Επιστημονικής Επιτροπής του ΠεριοδικούInter, που εκδίδει το Ρουμανικό Ινστιτούτο για τις Διορθόδοξες, Διομολογιακές και Διαθρησκειακές Σπουδές Cluj-Napoca της Ρουμανίας.

- της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου της Αδελφότητος των απανταχού, πλην των εν Ηνωμέναις Πολιτείαις Αμερικής και εν Καναδά, Αρχόντων Οφφικιαλίων υπό την επωνυμίαν «Παναγία η Παμμακάριστος».

Έκανε μουσικές σπουδές στο Μακεδονικό και στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης και έχει εκδώσει έξι ψηφιακούς δίσκους με δικές του συνθέσεις.

Από το 1991 είχε τη Χορωδία και την ορχήστρα Νέων Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος Θεσσαλονίκης, η οποία από 1/9/2024 μετονομάσθηκε σε Μεικτή Χορωδία «Φωνές» Ι.Ν. Αγίας Βαρβάρας Θεσσαλονίκης. Συνεργάστηκε με σπουδαίους συνθέτες, διευθυντές ορχηστρών και τραγουδιστές της Ελλάδας και του εξωτερικού.

«Προσπαθούμε για έναν κόσμο χωρίς φονταμενταλισμό και εντάσεις»

Σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ το 2023, με την ιδιότητα τότε του Κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ, είχε μιλήσει για το πολύπλευρο έργο που παράγεται από τη Σχολή. «Προσπαθούμε για έναν κόσμο χωρίς φονταμενταλισμό και εντάσεις», είχε τονίσει, περιγράφοντας μια Σχολή που «αγκαλιάζει» την ετερότητα.

«Στο παρελθόν, ο κύριος σκοπός ήταν η εκπαίδευση του πολίτη, σήμερα προσπαθούμε να δημιουργήσουμε πολίτες με δημοκρατικό φρόνημα, σεβασμό στην αλληλεγγύη, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι των θεολογικών σπουδών να συμβάλουν, από την πλευρά τους, στη δημιουργία ενός κόσμου χωρίς φονταμενταλισμό, χωρίς άγριους φανατισμούς και χωρίς εντάσεις», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

*Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:37ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί οδηγούνται πλέον στη φυλακή οι κατηγορούμενοι για τις πυρκαγιές – Το νέο modus operandi των διωκτικών αρχών και οι αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα

12:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές: Νέο ενδιαφέρον για Ουναΐ από Εσπανιόλ

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση η 45χρονη που μαχαιρώθηκε από τον σύντροφό της

12:28ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο καθηγητής του ΑΠΘ Χρυσόστομος Σταμούλης

12:25ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στις ΗΠΑ για σκίουρους... ζόμπι - Ανατριχιαστικές εικόνες

12:15ΕΛΛΑΔΑ

Ανετράπη ιδιωτικό ασθενοφόρο στου Γουδή - Μετέφερε έναν τραυματία

12:10ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χαλάνδρι: Συνελήφθη 28χρονος για τη δολοφονία της 47χρονης συντρόφου του - Τη μαχαίρωσε στην είσοδο πολυκατοικίας

11:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ρουμάνικη κακοκαιρία... εξπρές «χτυπάει» σε λίγες ώρες - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

11:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονήθηκε γυναίκα στο Χαλάνδρι: Άνδρας την κυνήγησε με μαχαίρι

11:49ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Έκρηξη σε εργοστάσιο στην περιφέρεια Ριαζάν - 20 νεκροί και 134 τραυματίες

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: «Όλα είναι μια χαρά» - Το πρώτο μήνυμά του μετά το εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο

11:43ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Εξιτήριο για τον τραγουδιστή από το «Δρομοκαΐτειο»

11:41ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Τα τελευταία νέα για την υγεία του - Τι ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ

11:40ΥΓΕΙΑ

Εισαγωγή σε Ψυχιατρικό Νοσοκομείο με εντολή εισαγγελέα έπειτα από αίτημα μελών της οικογένειας ασθενούς: Πώς αποφασίζεται, οι προϋποθέσεις, ποιος ελέγχει την ορθότητα

11:36ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία χτύπησε την Ουκρανία με 4 πυραύλους και 140 drones μέσα στη νύχτα, λίγες ώρες πριν τη συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι - Τέσσερις νεκροί στο Χάρκοβο

11:30ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πώς θα μοιάζουν οι άνθρωποι σε 1.000 χρόνια: Οι επιστήμονες αποκαλύπτουν το σώμα του μέλλοντος

11:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για ΕΣΥ: «Βήμα-βήμα γίνεται ακόμη πιο ανθρώπινο και αποτελεσματικό»

11:18ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Νέο μάθημα από Σεπτέμβριο για τους μαθητές της Γ' και Δ' Δημοτικού

11:11ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Η σοκαριστική στιγμή που νταλίκα κάνει παράνομη αναστροφή και προκαλεί δυστύχημα με τρεις νεκρούς - Δείτε βίντεο

11:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μενίδι: Συνελήφθη 54χρονος για διακίνηση ναρκωτικών... delivery

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:24ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στο Ισραήλ: Βρέθηκε αρχαίο νόμισμα στην Ιερουσαλήμ που επιβεβαιώνει προφητεία του Ιησού

12:10ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χαλάνδρι: Συνελήφθη 28χρονος για τη δολοφονία της 47χρονης συντρόφου του - Τη μαχαίρωσε στην είσοδο πολυκατοικίας

12:28ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο καθηγητής του ΑΠΘ Χρυσόστομος Σταμούλης

09:54ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός είναι ο αδελφός της πασίγνωστης παρουσιάστριας που συνελήφθη στη Νέα Ερυθραία

10:56LIFESTYLE

Δεν είναι μόνο ο Γιώργος Μαζωνάκης: 5 διάσημοι Έλληνες που νοσηλεύτηκαν σε ψυχιατρική κλινική

11:11ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Η σοκαριστική στιγμή που νταλίκα κάνει παράνομη αναστροφή και προκαλεί δυστύχημα με τρεις νεκρούς - Δείτε βίντεο

11:43ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Εξιτήριο για τον τραγουδιστή από το «Δρομοκαΐτειο»

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

12:15ΕΛΛΑΔΑ

Ανετράπη ιδιωτικό ασθενοφόρο στου Γουδή - Μετέφερε έναν τραυματία

09:09WHAT THE FACT

Αν το δεις σε ΑΤΜ, φύγε: Ειδικοί προειδοποιούν για κόλπο που κλέβει χρήματα χωρίς να το καταλάβεις

11:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ρουμάνικη κακοκαιρία... εξπρές «χτυπάει» σε λίγες ώρες - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

12:25ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στις ΗΠΑ για σκίουρους... ζόμπι - Ανατριχιαστικές εικόνες

11:40ΥΓΕΙΑ

Εισαγωγή σε Ψυχιατρικό Νοσοκομείο με εντολή εισαγγελέα έπειτα από αίτημα μελών της οικογένειας ασθενούς: Πώς αποφασίζεται, οι προϋποθέσεις, ποιος ελέγχει την ορθότητα

11:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονήθηκε γυναίκα στο Χαλάνδρι: Άνδρας την κυνήγησε με μαχαίρι

11:41ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Τα τελευταία νέα για την υγεία του - Τι ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ

08:43ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Μέσα στο fun park του Κιμ Γιονγκ-Ουν - Από τάγματα σκλάβων μέχρι δημόσιες εκτελέσεις

12:37ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί οδηγούνται πλέον στη φυλακή οι κατηγορούμενοι για τις πυρκαγιές – Το νέο modus operandi των διωκτικών αρχών και οι αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση η 45χρονη που μαχαιρώθηκε από τον σύντροφό της

09:33ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες δεν έχουν καμία αμφιβολία: Έρχεται απόλυτο σκοτάδι για 6 λεπτά

11:18ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Νέο μάθημα από Σεπτέμβριο για τους μαθητές της Γ' και Δ' Δημοτικού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ