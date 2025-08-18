Μαγνησία: Αδέσποτα επιτέθηκαν σε γυναίκα - Δεν σταματούσε κανείς να την βοηθήσει

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της προχθεσινής ημέρας στην περιοχή Καλά Νερά Μαγνησίας, κοντά στο Καρνάγιο και λίγα μέτρα μετά τα ΚΑΑΥ, όταν γυναίκα δέχθηκε επίθεση από δύο αδέσποτα σκυλιά.

Σύμφωνα με το gegonota.news, το θύμα υπέστη τραύματα από δαγκώματα και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Η ίδια περιέγραψε ότι, παρά τις εκκλήσεις της για βοήθεια, κανείς από τους παρευρισκόμενους δεν αντέδρασε, γεγονός που, όπως τόνισε, επιβάρυνε την ψυχολογική της κατάσταση, προκαλώντας έντονα συναισθήματα φόβου, ανασφάλειας και εγκατάλειψης.

Το επεισόδιο επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα των αδέσποτων στην περιοχή των Καλών Νερών, με κατοίκους και επισκέπτες να εκφράζουν συχνά παράπονα για την έλλειψη ουσιαστικών μέτρων από πλευράς Δήμου, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία της δημόσιας υγείας και ασφάλειας.

Η παθούσα έχει ήδη καταθέσει επίσημη καταγγελία προς τον Δήμο, ζητώντας άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών. Παράλληλα, δηλώνει ότι επιφυλάσσεται να διεκδικήσει όλα τα νόμιμα δικαιώματά της.