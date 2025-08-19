Σέρρες: Νεκρός 63χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (19/08), στις 11:00, στο Γάζωρο Σερρών, όπου ένας 63χρονος μοτοσικλετιστής έχασε τη ζωή του μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο.

Η μοτοσικλέτα του 63χρονου συγκρούστηκε, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 55χρονος.

Για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργείται προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Νέας Ζίχνης.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας για το συγκεκριμένο δυστύχημα:

Σήμερα 19 Αυγούστου 2025 και ώρα 11.00 περίπου, στο Γάζωρο Σερρών, Ι.Χ.Ε. όχημα που οδηγούσε 55χρονος ημεδαπός, συγκρούστηκε με δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε 63χρονος ημεδαπός, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 63χρονου οδηγού.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Νέας Ζίχνης.