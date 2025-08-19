Κέρκυρα: Τραυματισμός 11χρονου από σύγκρουση jet ski με πνευστό σκάφος
Ο ανήλικος μεταφέρθηκε άμεσα σε ιδιωτική κλινική της περιοχής για ιατρική περίθαλψη
Αναστάτωση προκλήθηκε στην παραλία του Ίσσου Κέρκυρας, όταν θαλάσσιο μοτοποδήλατο (jet ski) με δύο επιβαίνοντες συγκρούστηκε με πνευστό σκάφος στο οποίο επέβαιναν επίσης δύο άτομα.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε στο χέρι ένας 11χρονος αλλοδαπός, γερμανικής υπηκοότητας, ο οποίος επέβαινε στο jet ski. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε άμεσα σε ιδιωτική κλινική της περιοχής για ιατρική περίθαλψη.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπήρξαν άλλοι τραυματισμοί.
Χειριστής του jet ski ήταν ένας 61χρονος Έλληνας υπήκοος, ενώ οι χειριστές τόσο του jet ski όσο και του πνευστού σκάφους οδηγήθηκαν στο Λιμεναρχείο Κέρκυρας για να καταθέσουν σχετικά με το περιστατικό.
