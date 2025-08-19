Κόνιτσα: Ένα 6χρονο παιδί θα κάνει καθημερινά 80 χιλιόμετρα για να μάθει τα πρώτα του γράμματα

Στα Μαστοροχώρια της Κόνιτσας, η σχολική χρονιά ξεκινά δύσκολα για ένα εξάχρονο παιδί. Πρόκειται για το μοναδικό που φέτος θα φοιτήσει στο Δημοτικό Σχολείο Κεφαλοχωρίου, κινδυνεύει να αναγκαστεί να κάνει καθημερινά 80 χιλιόμετρα πήγαινε–έλα σε έναν επικίνδυνο και εγκαταλειμμένο δρόμο, απλώς για να μάθει τα πρώτα του γράμματα.

Παρά το γεγονός ότι η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων έχει γνωμοδοτήσει θετικά από την 1η Ιουλίου για την επαναλειτουργία του σχολείου, λαμβάνοντας υπόψη την απόσταση και την επικινδυνότητα του οδικού δικτύου, η δημοτική αρχή Κόνιτσας φέρνει το θέμα προς συζήτηση μόλις στις 18 Αυγούστου, λίγες ημέρες πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι.

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων υποστηρίζει να παραμείνει το σχολείο κλειστό. Όχι λόγω έλλειψης εκπαιδευτικού ή μαθητών, αλλά με το επιχείρημα ότι έτσι θα διασφαλιστεί «η κοινωνικοποίηση του μαθητή».

Αν το σχολείο δεν ανοίξει, οι συνέπειες θα είναι οδυνηρές:

Το παιδί θα υποβάλλεται καθημερινά σε μια εξαντλητική και επικίνδυνη μετακίνηση.

Η οικογένεια θα βρεθεί μπροστά στο δίλημμα είτε να εγκαταλείψει το χωριό είτε να δεχθεί την ταλαιπωρία.

Τα Μαστοροχώρια, που ήδη παλεύουν με τη δημογραφική συρρίκνωση, θα χάσουν το μοναδικό δημοτικό σχολείο που θα μπορούσε να εξυπηρετήσει μαθητές από 12 χωριά της περιοχής και 3 γειτονικά.

Η «Λαϊκή Συσπείρωση Κόνιτσας» κατηγορεί τη δημοτική αρχή ότι με αυτή τη στάση «δίνει τη χαριστική βολή» σε μια περιοχή που μαραζώνει, αντί να στηρίξει τις οικογένειες που παραμένουν. Όπως σημειώνει, η απουσία σχολείου αφαιρεί κάθε κίνητρο από νέες οικογένειες να εγκατασταθούν στα χωριά, οδηγώντας ουσιαστικά σε περαιτέρω ερήμωση.

Σε έναν τόπο όπου οι νέοι διστάζουν να δημιουργήσουν οικογένειες και οι λιγοστές οικογένειες φοβούνται να κάνουν παιδιά, η μη λειτουργία σχολείου είναι ίσως το πιο σοβαρό πρόβλημα.

Και αφορά το σύνολο του τόπου καθώς του στερεί την προοπτική ζωής που μπορεί να προκύψει!