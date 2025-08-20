Πάτρα: Μουριά καταπλάκωσε δύο άτομα σε αυλή σπιτιού
Στο νοσοκομείο οι τραυματίες – κινητοποίηση ΕΚΑΒ και Πυροσβεστικής
Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τρίτης στα Αραχωβίτικα Πάτρας, όταν χθες μια μουριά έπεσε μέσα σε αυλή σπιτιού, καταπλακώνοντας δύο άτομα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι τραυματίες βρέθηκαν εγκλωβισμένοι κάτω από το δέντρο, με τους περίοικους να σπεύδουν άμεσα για βοήθεια.
Όπως αναφέρει το apohxos.gr oι κάτοικοι της περιοχής κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τα δύο άτομα και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Πάτρας, έχοντας τις αισθήσεις τους, πριν προλάβουν να φτάσουν στο σημείο οι πυροσβέστες και η 6η ΕΜΑΚ.
