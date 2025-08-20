Θρίλερ στον Πύργο: 37χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Πύργου η είδηση του θανάτου ενός 37χρονου άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του.

Ο Δ.Κ. δεν είχε δώσει σημεία ζωής από το βράδυ της Τρίτης, γεγονός που ανησύχησε συγγενείς και φίλους του, οι οποίοι άρχισαν να τον αναζητούν. Το απόγευμα της Τετάρτης, αστυνομικοί μετέβησαν στην οικία του και δυστυχώς, τον βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις του, όπως μεταδίδει το patrisnews.com.

Η Αστυνομία εξετάζει τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες πίσω από τον θάνατo του άνδρα.